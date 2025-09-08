Muere corneado por un toro en pleno encierro en las fiestas de Ubrique (Cádiz)

Tragedia en las fiestas de Ubrique (Cádiz). Un vecino de la localidad ha muerto este domingo, 7 de septiembre, cuando ha resultado corneado por un toro en un encierro con motivo de las fiestas patronales. El Ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:45 horas, durante la suelta del segundo astado en las fiestas del Toro del Gayumbo, cuando un hombre fue corneado varias veces en la calle San Ignacio del municipio, resultando herido por asta de toro.

Un testigo alertó de los hechos al centro de coordinación, según ha explicado el servicio 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía. Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que certificaron la muerte de la víctima en el centro de salud y pidieron la apertura del protocolo judicial al Instituto Armado.

Condolencias

El Ayuntamiento de Ubrique se ha pronunciado en redes sociales y ha lamentado "profundamente" los hechos ocurridos durante el festejo taurino. Además, han trasladado su "más sincero pésame y solidaridad a los familiares, amigos y allegados de la persona fallecida".

En señal de duelo, el Consistorio ha suspendido el espectáculo de fuegos artificiales que se había previsto para la noche del domingo, 7 de septiembre, y ha ordenado que las banderas de los edificios públicos ondeen a media asta este lunes en señal de duelo.

El Ayuntamiento también ha reclamado "comprensión, serenidad y colaboración" a todos los ciudadanos del municipio porque considera que "la mejor forma de mostrar apoyo es desde la prudencia y el respeto". "Ubrique siempre se ha caracterizado por su unidad en los momentos difíciles y hoy, más que nunca, debemos demostrarlo", ha escrito el Ayuntamiento.