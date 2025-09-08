Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Muere corneado por un toro en pleno encierro en las fiestas de Ubrique (Cádiz)

El Consistorio ha emitido un comunicado de condolencias y ha suspendido actos de las fiestas en señal de duelo.

Muere corneado por un toro en pleno encierro en las fiestas de Ubrique (Cádiz)
Toros Foto: Envato elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

08 Septiembre 2025 18:12 (hace 14 horas)

Tragedia en las fiestas de Ubrique (Cádiz). Un vecino de la localidad ha muerto este domingo, 7 de septiembre, cuando ha resultado corneado por un toro en un encierro con motivo de las fiestas patronales. El Ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial.

Vídeos Los Replicantes

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:45 horas, durante la suelta del segundo astado en las fiestas del Toro del Gayumbo, cuando un hombre fue corneado varias veces en la calle San Ignacio del municipio, resultando herido por asta de toro.

Un testigo alertó de los hechos al centro de coordinación, según ha explicado el servicio 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía. Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que certificaron la muerte de la víctima en el centro de salud y pidieron la apertura del protocolo judicial al Instituto Armado.

Condolencias

El Ayuntamiento de Ubrique se ha pronunciado en redes sociales y ha lamentado "profundamente" los hechos ocurridos durante el festejo taurino. Además, han trasladado su "más sincero pésame y solidaridad a los familiares, amigos y allegados de la persona fallecida".

En señal de duelo, el Consistorio ha suspendido el espectáculo de fuegos artificiales que se había previsto para la noche del domingo, 7 de septiembre, y ha ordenado que las banderas de los edificios públicos ondeen a media asta este lunes en señal de duelo.

El Ayuntamiento también ha reclamado "comprensión, serenidad y colaboración" a todos los ciudadanos del municipio porque considera que "la mejor forma de mostrar apoyo es desde la prudencia y el respeto". "Ubrique siempre se ha caracterizado por su unidad en los momentos difíciles y hoy, más que nunca, debemos demostrarlo", ha escrito el Ayuntamiento.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Alerta por el último reto viral: una menor a punto de morir en Valencia
  7. El sencillo truco de las pinzas en la cortina: baja la temperatura sin aire acondicionado
  8. Aparece muerto en su coche un alcalde del PP en Salamanca: la Policía investiga las causas
  9. Qué es San Borondón: la desconocida isla española que aparece y desaparece continuamente
  10. Confirmado por la OCU: este es el mejor gazpacho del verano 2025
Artículos relacionados
La novillera Olga Casado, a Ayuso en plena corrida: "Es el referente de mi generación"

La novillera Olga Casado, a Ayuso en plena corrida: "Es el referente de mi generación"

Fiestas, toros y vedetes: la revelación sobre Juan Carlos I en las memorias de Jaime Ostos

Fiestas, toros y vedetes: la revelación sobre Juan Carlos I en las memorias de Jaime Ostos

Ayuso se gastará más de 40 millones en la reforma de la plaza de toros de Las Ventas

Ayuso se gastará más de 40 millones en la reforma de la plaza de toros de Las Ventas

Sorpresa en Castilla y León TV: programa toros mientras Mañueco habla de los incendios

Sorpresa en Castilla y León TV: programa toros mientras Mañueco habla de los incendios

Contenidos que te pueden interesar
Adiós al carro de la compra: la nueva herramienta con IA que los sustituirá

Adiós al carro de la compra: la nueva herramienta con IA que los sustituirá

Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años

Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años

Muere corneado por un toro en pleno encierro en las fiestas de Ubrique (Cádiz)

Muere corneado por un toro en pleno encierro en las fiestas de Ubrique (Cádiz)

Quién es Yaakov Pinto: el español asesinado en un tiroteo en Jerusalén

Quién es Yaakov Pinto: el español asesinado en un tiroteo en Jerusalén

Cómo es el megacomplejo chino donde viven más de 20.000 personas sin necesidad de salir

Cómo es el megacomplejo chino donde viven más de 20.000 personas sin necesidad de salir

Mercadona pagará más de 4.000 euros al mes a personal informático

Mercadona pagará más de 4.000 euros al mes a personal informático

Pedro Sánchez anuncia nueve medidas contra el genocidio en Gaza

Pedro Sánchez anuncia nueve medidas contra el genocidio en Gaza

Alerta AEMET: aviso rojo por riesgo extremo de lluvias torrenciales en Tarragona

Alerta AEMET: aviso rojo por riesgo extremo de lluvias torrenciales en Tarragona