Muere un cazador al sufrir una caída y golpearse brutalmente la cabeza en Burgos

Un hombre de 70 años ha muerto este miércoles, 12 de noviembre, tras darse un brutal golpe en la cabeza después de sufrir una caída cuando se encontraba cazando animales en el paraje de Las Vegas, en el término municipal de Oña (Burgos), según ha explicado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El aviso por este fallecimiento llegó a las 10:17 horas de este miércoles, 12 de noviembre, cuando los servicios de emergencias recibieron una llamada de unos cazadores que localizaron a un compañero de batida inconsciente.

El hombre, de alrededor de 70 años, se encontraba en el paraje de Las Vegas, a un kilómetro y medio aproximadamente al sur de Villanueva de los Montes, en el término municipal de Oña. En el aviso explicaron que presentaba un traumatismo en la cabeza, presumiblemente provocado por una caída.

Fue declarado muerto

Ante la emergencia del aviso que lanzaron los presentes en su llamada a los servicios de emergencias, los efectivos lanzaron una petición a la Guardia Civil, los Bomberos de Burgos (por si fuese necesario el porteo del paciente) y a Emergencias Sanitarias Sacyl para un helicóptero sanitario.

Los servicios de emergencias se desplazaron inmediatamente a la zona pero solo pudieron certificar el fallecimiento Envato Elements

El objetivo de este despliegue de unidades era resolver la emergencia de la llamada y un correcto acceso y traslado del afectado, que se encontraba en un paraje de acceso complejo. Sin embargo, el personal sanitario no pudo hacer nada por salvar la vida del paciente, puesto que solo pudo certificar su fallecimiento. La Guardia Civil ya ha activado el protocolo judicial indicado para este tipo de casos.