Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Muere un cazador en Lugo tras pisar un nido de avispas y terminar brutalmente atacado

El hombre intentó reclamar una inyección de adrenalina ante la reacción alérgica, pero la ayuda no pudo llegar a tiempo.

Muere un cazador en Lugo tras pisar un nido de avispas y terminar brutalmente atacado
Una avispa Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

27 Octubre 2025 12:55 (hace 14 horas)

Un cazador de 55 años ha muerto este domingo, 26 de octubre, al ser atacado por un enjambre de avispas velutinas, también conocidas como avispas asiáticas, en la localidad de Cospeito, en la provincia de Lugo.

Vídeos Los Replicantes

El hombre estaba cazando perdices en un terreno próximo a su vivienda, en la parroquia de Xustás, cuando repentinamente fue atacado alrededor de las 15:00 horas. Las primeras pesquisas señalan que le hombre podría haber pisado el nido de las avispas, provocando un ataque masivo de los insectos.

El cazador era alérgico a las picaduras de las avispas, al igual que su hermano. Por este motivo, la víctima logró avisarle para que le llevara una inyección de adrenalina, un tratamiento de emergencia ante la anfilaxia que genera una reacción alérgica grave y potencialmente mortal.

Pero ni el hermano ni los servicios de Emergencias desplazados pudieron salvar su vida. El 112 llegó a plantear la movilización de un helicóptero de Emergencias para asistir a la víctima, pero finalmente no se llevó a cabo porque el hombre ya había fallecido. "Fue todo muy rápido", ha expresado el alcalde de Cospeito, Armando Castiza, que ha lamentado todo lo ocurrido.

Avispas en expansión

La avisa velutina (vespa velutina), también conocidas como avispas asiáticas, son insectos invasores en España que llegaron desde Francia en 2010 y se están expandiendo por todo el territorio. Su cuerpo es casi el doble de grande que una avispa común y se caracteriza por un abdomen negro con manchas naranjas y patas negras que terminan en color amarillo.

La avispa asiática se está expandiendo por Europa
La avispa asiática se está expandiendo por Europa CC

Esta especie representa una amenaza para las abejas comunes, de las que son depredadoras, pero también para los humanos, puesto que tiene una picadura más dolorosa con mayor veneno. Se caracteriza por una gran inflamación y enrojecimiento, con sensación de quemazón.

La picadura de la avispa asiática puede ser mortal en el caso de las personas alérgicas. A pesar de que no suelen atacar directamente a los humanos, su presencia está siendo cada vez mayor y genera problemas como la muerte reciente de un hombre en Lugo.

La Xunta de Galicia ha retirado en todo 2024 un total de 18.700 nidos de avispas asiáticas. La captura de reinas a base de trampas se ha duplicado en un año, de 230.000 en los primeros nueve meses del año, a las 113.000 del anterior.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  3. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  4. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  5. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  6. Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre
  7. PP y VOX se disparan en las encuestas: así quedaría el Congreso si se celebran elecciones
  8. Una mujer denuncia a la sanidad andaluza por confundir un tumor cerebral con estrés
  9. Si tienes alguna de estas dos apps en tu móvil, elimínalas: son software espía
  10. Las millones de cartas que están recibiendo los españoles por la Renta
Contenidos que te pueden interesar
Aparece el ranking de los países más inteligentes en 2025: ¿qué puesto tiene España?

Aparece el ranking de los países más inteligentes en 2025: ¿qué puesto tiene España?

Adiós Mercadona: cambia el horario de sus supermercados el 1 de noviembre

Adiós Mercadona: cambia el horario de sus supermercados el 1 de noviembre

El cambio de vida de Dani Alves: de futbolista a predicador en una iglesia

El cambio de vida de Dani Alves: de futbolista a predicador en una iglesia

El brutal tuit del ex marido de Maribel Vilaplana: comió con Mazón en plena DANA

El brutal tuit del ex marido de Maribel Vilaplana: comió con Mazón en plena DANA

Alerta AEMET: llegan lluvias por "frentes asociados a borrascas atlánticas"

Alerta AEMET: llegan lluvias por "frentes asociados a borrascas atlánticas"

¿Adiós a la legislatura? La cúpula de Junts avala por unanimidad romper con el PSOE

¿Adiós a la legislatura? La cúpula de Junts avala por unanimidad romper con el PSOE

Amaia Montero se pronuncia por primera vez tras anunciar su vuelta a La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero se pronuncia por primera vez tras anunciar su vuelta a La Oreja de Van Gogh

Muere un cazador en Lugo tras pisar un nido de avispas y terminar brutalmente atacado

Muere un cazador en Lugo tras pisar un nido de avispas y terminar brutalmente atacado