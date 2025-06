Muere el cantante Brian Wilson (The Beach Boys) a los 82 años

Luto en el mundo de la música. El cantante Brian Wilson ha muerto a los 82 años de edad, tal y como ha publicado su entorno a través de us perfil de Facebook.

"Tenemos el corazón roto al anunciar que nuestro querido padre Brian Wilson ha fallecido. No tenemos palabras en este momento. Por favor, respeten nuestra privacidad en este momento, ya que nuestra familia está de luto. Somos conscientes de que estamos compartiendo nuestro dolor con el mundo. Amor y Misericordia", se lee en su perfil en redes sociales.

El cantante se encontraba bajo tutela de su propia familia después de haber sido diagnosticado de una enfermedad neurocognitiva, similar a la demencia, que había deteriorado seriamente su calidad de vida. La orden partía de un juez de un tribunal de Los Ángeles y se aprobó en 2024.

Icono del pop

Brian Wilson está considerado como un icono dentro del mundo del pop. Fue el fundador de la mítica banda The Beach Boys, referentes en las décadas de 1960 y 1970, con álbumes como 'Surfinsafari', 'Little deuce coupe', 'Surfin USA' y 'Surfs up'.

A pesar de que tuvo que detener su carrera por una crisis nerviosa y problemas de salud, regresó después a los escenarios por todo lo alto, alcanzando nuevamente el éxito, incluso con su propio documental. Era 'Brian Wilson: I just wasnt made for these times', nominado a un Emmy.

Durante su trayectoria musical ha recibido varios premios, como el Ivor Novello, una nominación al Grammy en la categoría de mejor vídeo musical de larga duración, ingresó en el Songwriters Hall of Fame, y también recibió el Kennedy Centre Honor.