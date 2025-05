Muere la boxeadora Georgia O'Connor a los 25 años

Luto en el boxeo. La conocida boxeadora británica Georgia O'Connor ha muerto a los 25 años. A comienzos de 2025, los médicos le habían diagnosticado un cáncer. La joven se había casado hacía tan solo dos semanas y se había consolidado como una de las grandes promesas en el deporte.

"Estamos desconsolados por el fallecimiento de Georgia O'Connor. Una verdadera guerrera dentro y fuera del ring, la comunidad del boxeo ha perdido a una joven talentosa, valiente y decidida demasiado pronto. Georgia era querida, respetada y admirada por sus amigos aquí en BOXXER. Acompañamos a sus seres queridos en este momento difícil", ha expresado la promotora BOXXER, que había apostado por su carrera.

Giorgia O'Connor era toda una promesa en el boxeo Instagram @georgiaoconnor_1

El fundador y CEO de BOXXER, Ben Shalom, ha dedicado unas emotivas palabras de despedida a la joven, a la que ha calificado de persona "inspiradora". "Es difícil comprender esto... Pasan muchas cosas en la vida, pero nada más importa aparte de tu familia y tu salud. Mi más sentido pésame a los padres y a la pareja de Georgia, quienes sé que hicieron todo lo posible sin descanso y están pasando por momentos muy difíciles. Georgia fue una persona inspiradora y que nunca olvidaré. Lo siento mucho por su familia y todos sus amigos. Es realmente desgarrador", ha escrito en sus redes sociales.

Su reciente matrimonio

O'Connor se había casado hacía tan solo dos semanas, el pasado 9 de mayo, consciente de que le quedaba poco tiempo de vida, como explicaba en su perfil de Instagram. El pasado 31 de enero había desvelado que padecía un cáncer y denunciaba que los médicos no le habían escuchado cuando todavía estaba a tiempo, lo que derivó en que la enfermedad se extendiera por su organismo.

La joven compartió su tratamiento en redes sociales Instagram @georgiaoconnor_1

"Durante 17 semanas desde principios de octubre, he estado en constante dolor, yendo y viniendo sabiendo en el fondo que algo estaba seriamente mal. Desde el principio, dije que sentía que era cáncer. Tengo colitis y PSC, dos enfermedades que aumentan drásticamente las posibilidades de tenerlo. Sé cuán alto es mi riesgo y ellos también lo saben. Siempre lo supieron. Pero ningún médico me escuchó. Ningún médico me tomó en serio. Ningún médico hizo las exploraciones o análisis de sangre que pedí mientras lloraba en el suelo de agonía. Me hicieron dudar de mí misma, me dijeron que no era nada y me hicieron sentir que estaba exagerando. Se negaron a hacerme un escáner. Se negaron a investigar. Se negaron a escuchar. Uno incluso me dijo que todo estaba 'en mi cabeza'", escribía en enero la joven.

Georgia O'Connor también denunciaba la negligencia del sistema de salud del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) por tardar más de cinco semanas en detectarle unos coágulos de sangre en los pulmones: " Un sistema roto que falla una y otra vez a jóvenes como yo", escribía entonces.

Nacida en Durham (Inglaterra), Georgia O'Connor había logrado destacar desde muy pequeña en el boxeo amateur, con una medalla de oro en los Juegos de la Juventud de la Commonwealth en 2017. En 2021 debutó en el boxeo profesional ante Ester Konecna, con un récord de tres triunfos y cero derrotas. Desde 2022 no se había vuelto a subir al ring después de que los médicos le diagnosticaran una colitis ulcerosa.