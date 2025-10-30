Mata a su madre con un martillo y después sale gritando por el bosque: "¡Mamá!"

Sebastian Van Stockum es el hijo de Laura Williams y ambos vivían en una casa en Gerdes Road, una zona ubicada en Texas, Estados Unidos. La madre, una mujer de 55 años, fue asesinada el 27 de octubre y su asesino ha sido su propio hijo.

Laura Williams era comerciante de antigüedades y vivía con su hijo en una lujosa casa valorada en casi dos millones de dólares en una buena zona de New Canaan. En su comunidad la consideraban una mujer trabajadora y respetada. Los vecinos se han llevado una sorpresa ante el crimen porque eran conocidos por ser dos personas tranquilas.

¿Cómo mató a su madre?

Van Stockum después de matar a su madre llamó al 911 para confesar lo que acababa de hacer: "Le quité la vida a mi madre", decía según los informes policiales. Los agentes no tardaron en llegar al domicilio y se encontraron con el hijo sentado en el suelo y lleno de sangre; la madre se encontraba en el jardín delantero muerta con un charco de sangre a su alrededor, al lado de Williams estaba el arma que había empleado el hijo, "un martillo cubierto de sangre".

El culpable fue detenido y declaró que no solo había utilizado el martillo, sino también sus puños para matarla. El fiscal encargado de llevar el caso, Paul Ferencek, ha calificado el crimen como "especialmente violento" y los hechos responden a un asesinato en primer grado.

Van Stockum ha sido procesado ante el Tribunal Superior de Stamford y, según informa 'NBC Connecticut, el juez ha declarado su detención con una fianza de dos millones de dólares. El joven permanece vigilado mientras se desarrolla la investigación. Todavía no han querido decir si será sometido a una examen psiquiátrico.

Antes de que llamara el propio hijo a los agentes para delatarse, estos ya habían sido avisados por una persona anónima de que había un hombre por el bosque gritando "¡Mamá!" alrededor de las 22:36 horas, el hombre era el propio asesino, así que ya iban de camino hacia la zona de South Avenue y Gerdes Road.

Los expertos responsables del caso están trabajando con el análisis de pruebas forenses, donde se incluye el martillo y otros elementos recogidos de la escena del crimen para confirmar lo ocurrido, lo confesado por el joven. La policía local ha comunicado que este es el primer incidente que ocurre en este domicilio. El caso permanece abierto a la espera de que la Fiscalía dictamine los cargos formales a lo largo de las próximas semanas.