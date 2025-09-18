Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

Macron y su esposa presentarán pruebas ante la especulación de que ella sea su hermano

Las pruebas que presentará Brigitte serán tanto científicas como fotográficas para demostrar que sí es una mujer.

Macron y su esposa presentarán pruebas ante la especulación de que ella sea su hermano
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

18 Septiembre 2025 13:27 (hace 11 horas)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte, han denunciado hace unas semanas a una 'influencer' por afirmar que la esposa del presidente de Francia es un hombre y que se trata de su propio hermano. Estas difamaciones no son una cuestión actual, desde hace años se rumorea que Brigitte no es una mujer. Desde la cadena británica BBC aseguran que los presidentes van a aportar pruebas científicas para acabar con esta historia.

Vídeos Los Replicantes

La denuncia que han puesto contra la 'influencer' de ultraderecha Candace Owens se presentó en Estados Unidos, el documento consta de 218 páginas, entre las que declaran que las acusaciones que se hacen a la esposa del presidente son "absurdas, difamatorias y completamente ficticias".

¿Qué es lo que afirma Owens?

La presencia de Candace Owens en las redes sociales destaca por su apoyo a Trump y por las declaraciones en contra de las personas transexuales. La influencer ha asegurado que Brigitte nació siendo un hombre y con el nombre de Jean-Michel Trogneux —nombre del hermano del presidente francés—.

Owen afirma que la primera dama y el presidente de Francia son parientes de sangre, pero no se queda aquí. También considera que Macron es producto de un experimento humano de la CIA o un "programa gubernamental de control mental".

Los bulos sobre la presunta transexualidad de Brigitte Macron se han extendido en el tiempo
Los bulos sobre la presunta transexualidad de Brigitte Macron se han extendido en el tiempo CC

Thomas Clare, abogado de los Macron, explicó en un pódcast que esto es mentira y que se aportarán pruebas científicas y fotográficas. Entre las imágenes se verá a Brigitte Macron embarazada. Estas pruebas se enseñarán en un juicio en Norteamérica.

¿Cuándo comenzaron las especulaciones?

Todo comenzó en 2021 en un canal de YouTube, en un espacio dedicado a la videncia. Amandine Roy, médium, es la que dirige el canal y un día decidió llevar a una mujer que afirma ser periodista, Natasha Rey. La supuesta periodista aparece con el rostro tapado y desvela que ha descubierto, tras una larga investigación, que Brigitte es el hermano del presidente.

Natasha Rey argumenta esta idea explicando que la verdadera Brigitte habría muerto joven y que Jean-Michel Trogneux cambió de sexo asumiendo esta nueva identidad. Además, la invitada aseguraba que los tres hijos no eran de Brigitte.

'Becoming Brigitte'

Ahora, 'Becoming Brigitte' es la serie de ocho capítulos que denuncian los Macron, serie creada y publicada por Owens. En Estados Unidos, la pareja se enfrenta a una dificultad y es que para que sea ilegal lo que está haciendo la influencer tienen que demostrar que tiene una mala intención real, tienen que demostrar que ella conoce que la información es falsa.

El abogado de los Macron para un diario británico: "Ellos creen que es importante defenderse... Owens ha tenido múltiples oportunidades para hacer lo correcto y, en respuesta, solo se ha burlado de ellos".

Palabras de los Macron

Los abogados de los Macron expresaron que la pareja había pedido que la influencer se retractara y afirman: "Le dimos todas las oportunidades para que se retractara de estas afirmaciones, pero se negó".

En un comunicado, expresaron: "La campaña de difamación de Owens fue claramente diseñada para acosar y causar dolor a nosotros y a nuestras familias, y para obtener atención y notoriedad". Concluyeron que "finalmente [...] recurrir a un tribunal era la única vía posible para obtener reparación".

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Confirmado por la OCU: este es el mejor gazpacho del verano 2025
  7. El truco para ser feliz después de los 60 años, según un estudio
  8. Sánchez impulsa alianzas con gobiernos progresistas de Latinoamérica ante la ola ultra
  9. De qué ha muerto el piloto Pau Alsina a los 17 años: promesa del motociclismo
  10. Sale a la luz la relación oculta de Michu y Ortega Cano: "Lo peor que hizo fue conocerle"
Artículos relacionados
Macron alerta sobre la expansión rusa y plantea reforzar la defensa nuclear europea

Macron alerta sobre la expansión rusa y plantea reforzar la defensa nuclear europea

Macron ignora a la izquierda que ganó los comicios y se alía con Le Pen para designar primer ministro

Macron ignora a la izquierda que ganó los comicios y se alía con Le Pen para designar primer ministro

Macron nombra a Michel Barnier primer ministro de Francia

Macron nombra a Michel Barnier primer ministro de Francia

Estalla un 'procés' en Francia con seis muertos: ¿Por qué Macron moviliza al ejército en Nueva Caledonia?

Estalla un 'procés' en Francia con seis muertos: ¿Por qué Macron moviliza al ejército en Nueva Caledonia?

Contenidos que te pueden interesar
Más de medio centenar de eurodiputados exigen a la UER expulsar a Israel de Eurovisión 2026

Más de medio centenar de eurodiputados exigen a la UER expulsar a Israel de Eurovisión 2026

Se gasta más de 60.000 euros en este restaurante de Mallorca: así fue la brutal cuenta

Se gasta más de 60.000 euros en este restaurante de Mallorca: así fue la brutal cuenta

AEMET alerta: llega un 'chorro polar' a España y estos son los lugares más afectados

AEMET alerta: llega un 'chorro polar' a España y estos son los lugares más afectados

Cuánto cuestan ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid: todos los precios

Cuánto cuestan ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid: todos los precios

15 empresas que apoyan el genocidio de Israel en Gaza: denuncia de Amnistía Internacional

15 empresas que apoyan el genocidio de Israel en Gaza: denuncia de Amnistía Internacional

¿Qué cáncer tenía Martina García Anguita? Así es el tumor que padecía la edil de Podemos

¿Qué cáncer tenía Martina García Anguita? Así es el tumor que padecía la edil de Podemos

Macron y su esposa presentarán pruebas ante la especulación de que ella sea su hermano

Macron y su esposa presentarán pruebas ante la especulación de que ella sea su hermano

Adiós Ben & Jerry's: su fundador dimite para denunciar el conflicto en Gaza

Adiós Ben & Jerry's: su fundador dimite para denunciar el conflicto en Gaza