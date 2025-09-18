Macron y su esposa presentarán pruebas ante la especulación de que ella sea su hermano

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte, han denunciado hace unas semanas a una 'influencer' por afirmar que la esposa del presidente de Francia es un hombre y que se trata de su propio hermano. Estas difamaciones no son una cuestión actual, desde hace años se rumorea que Brigitte no es una mujer. Desde la cadena británica BBC aseguran que los presidentes van a aportar pruebas científicas para acabar con esta historia.

La denuncia que han puesto contra la 'influencer' de ultraderecha Candace Owens se presentó en Estados Unidos, el documento consta de 218 páginas, entre las que declaran que las acusaciones que se hacen a la esposa del presidente son "absurdas, difamatorias y completamente ficticias".

¿Qué es lo que afirma Owens?

La presencia de Candace Owens en las redes sociales destaca por su apoyo a Trump y por las declaraciones en contra de las personas transexuales. La influencer ha asegurado que Brigitte nació siendo un hombre y con el nombre de Jean-Michel Trogneux —nombre del hermano del presidente francés—.

Owen afirma que la primera dama y el presidente de Francia son parientes de sangre, pero no se queda aquí. También considera que Macron es producto de un experimento humano de la CIA o un "programa gubernamental de control mental".

Los bulos sobre la presunta transexualidad de Brigitte Macron se han extendido en el tiempo CC

Thomas Clare, abogado de los Macron, explicó en un pódcast que esto es mentira y que se aportarán pruebas científicas y fotográficas. Entre las imágenes se verá a Brigitte Macron embarazada. Estas pruebas se enseñarán en un juicio en Norteamérica.

¿Cuándo comenzaron las especulaciones?

Todo comenzó en 2021 en un canal de YouTube, en un espacio dedicado a la videncia. Amandine Roy, médium, es la que dirige el canal y un día decidió llevar a una mujer que afirma ser periodista, Natasha Rey. La supuesta periodista aparece con el rostro tapado y desvela que ha descubierto, tras una larga investigación, que Brigitte es el hermano del presidente.

Natasha Rey argumenta esta idea explicando que la verdadera Brigitte habría muerto joven y que Jean-Michel Trogneux cambió de sexo asumiendo esta nueva identidad. Además, la invitada aseguraba que los tres hijos no eran de Brigitte.

'Becoming Brigitte'

Ahora, 'Becoming Brigitte' es la serie de ocho capítulos que denuncian los Macron, serie creada y publicada por Owens. En Estados Unidos, la pareja se enfrenta a una dificultad y es que para que sea ilegal lo que está haciendo la influencer tienen que demostrar que tiene una mala intención real, tienen que demostrar que ella conoce que la información es falsa.

The story Candace Owens spins in her series "Becoming Brigitte," asserting that France's first lady is actually a biological male, has amassed millions of views on YouTube.



The problem, says @Coldxman, is that none of it is true. pic.twitter.com/seLgByCb0n — Conversations with Coleman (@ConvoswColeman) August 13, 2025

El abogado de los Macron para un diario británico: "Ellos creen que es importante defenderse... Owens ha tenido múltiples oportunidades para hacer lo correcto y, en respuesta, solo se ha burlado de ellos".

Palabras de los Macron

Los abogados de los Macron expresaron que la pareja había pedido que la influencer se retractara y afirman: "Le dimos todas las oportunidades para que se retractara de estas afirmaciones, pero se negó".

En un comunicado, expresaron: "La campaña de difamación de Owens fue claramente diseñada para acosar y causar dolor a nosotros y a nuestras familias, y para obtener atención y notoriedad". Concluyeron que "finalmente [...] recurrir a un tribunal era la única vía posible para obtener reparación".