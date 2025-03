Losantos estalla contra Abascal y VOX: "Os habéis convertido en algo peor que Podemos"

El periodista Federico Jiménez Losantos, director y presentador de la cadena radiofónica esRadio ha embestido contra VOX y contra Santiago Abascal por su posición internacional y las cercanías con Trump y Putin. El pasado domingo 2 de marzo, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski se reunió con Donald Trump y con su vicepresidente, J. D. Vance para hablar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y la situación en la que se encuentra.

Lo que parecía ser una inocente reunión sobre relaciones internacionales, terminó convirtiéndose en un intercambio de voces con la ausencia completa de normas de cortesía y respeto. La sala oval se convirtió en un patio de recreo en el cual los dos dirigentes estadounidenses aprovechaban su posición para atacar las acciones y decisiones de Zelenski.

El discurso de Losantos contra Santiago Abascal y VOX surge tras esta reunión entre los dirigentes a quienes resumía como : "Esta gentuza, cuando ve que el mayor está pegando al pequeño. se une a pegarle". Losantos piensa que junto a todo lo negativo que va ligado a Putin, Donald se presenta como un hermano que comparte muchas de sus cualidades. Además de todo esto, critica a VOX por apoyar y " aplaudir al matón" en esta historia : "¿Dónde queda la defensa de las fronteras Abascal?, ¿Dónde queda el patriotismo?".

Losantos contra VOX:

"El partido de Putin en España es VOX.

Son asquerosa basura y así hay que tratarlos.

Tu amo Putin te paga a través de Orban.

Cuando cobras dinero de la mafia soviética te pasan la factura.

No queda nadie en VOX.

Me das pena. Me da asco haberte votado".

"El problema Santi es que cuando tú coges 9 millones de la mafia soviética, luego esa mafia pasa la factura. Te has cargado VOX. Te has quedado solo y la poca gente que queda no se atreve a levantar la voz" decía Losantos en su programa 'La mañana de Federico',"Os habeis convertido en algo peor que Podemos, os habéis convertido en los matones del matón. Me das pena. Me da asco haberte votado".

Las amenazas de Trump y la soledad de VOX

La reunión de Trump y Zelenski se presentó como un lanzamiento de dagas constantes, llegando incluso Trump a culpar a Zelenski de provocar "la Tercera Guerra Mundial". Federico Jiménez Losantos comentaba sobre la entrevista: "Son asquerosa basura y así hay que tratarlos".

El también columnista de El Mundo habla de VOX como un proyecto que se encuentra actualmente resquebrajándose y va directo al fracaso. En su artículo publicado en Libertad Digital menciona "El general Rosety ya ha abandonado VOX, y Ortega Smith ha criticado el seguidismo de Abascal a Trump en su traición a Ucrania. No faltan economistas muy economistas que se resisten a reconocer que su juguete anti-woke está más roto que la credibilidad de Sánchez.".

Para Losantos, la función de Abascal hoy en día es únicamente la de pegar al apaleado, respaldando la encerrona y el chantaje de Trump y Vance sobre Zelenski y buscando en el apoyo internacional de gobiernos, que no se preocupan por España, un patrocinio y auxilio que no recibe de los integrantes de su propio partido.