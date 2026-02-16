La Conferencia Episcopal lanza una web para sufragar la visita del Papa a España

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha puesto en marcha la web oficial conelpapa.es, desde la que ya se pueden realizar donativos para ayudar a financiar una eventual visita del papa León XIV a España, según adelantó la Cadena Ser.

La campaña arranca con el objetivo de empezar a cubrir costes logísticos mientras se esperan confirmaciones definitivas sobre fechas e itinerario.

Para qué se usará el dinero

Según la información difundida por la Conferencia Episcopal, las aportaciones se destinarán a gastos de organización de los grandes actos (infraestructura y servicios), por ejemplo pantallas o baños portátiles, además de otros recursos necesarios para la logística. La campaña indica que, si sobrase dinero, se dedicaría a fines sociales.

La iniciativa no solo se limita al dinero; también se pide voluntariado para apoyar la organización sobre el terreno. En una primera fase, anima a inscribirse a quienes vivan en las sedes (Madrid, Barcelona y Canarias) o puedan ofrecer alojamiento a personas desplazadas desde otras zonas.

Ya se empieza a conocer información sobre la visita del Santo Padre a España😉✝️



A partir de ahora puedes informarte sobre lo relacionado con la posible visita de León XIV en ➡️https://t.co/ZYS3cFD61C🫶#CECS 💚 pic.twitter.com/mZHkyYEa1G — CECS (@CECS_CEE) February 7, 2026

Cuándo y cómo se prevé que sea la visita

De momento, la visita no tiene fecha cerrada y la CEE ha trasladado un plan que sigue pendiente de confirmación por la Santa Sede. En ese planteamiento, la ventana principal sería del 5 al 12 de junio de 2026, aunque también se contempla octubre de 2026 como alternativa si la agenda o la logística obligan a mover el viaje.

En cuanto al formato, la previsión es la de un recorrido con varias paradas. La propuesta incluye Madrid como sede principal, con actos institucionales y una celebración multitudinaria; Barcelona, en un itinerario vinculado a la Sagrada Familia y al contexto del centenario de Antoni Gaudí; y una etapa en Canarias, que la Iglesia española presenta como una parada relevante en el diseño del viaje.