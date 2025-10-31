Una joven fue secuestrada, violada y obligada a tatuarse el apodo del agresor: su expareja

Una joven enfermera de 21 años ha sido retenida en su domicilio por su expareja durante una semana. Tiempo en el que la mujer ha sido sometida a humillaciones, golpes y violaciones; ademas, el agresor ha obligado a la que fue su pareja a tatuarse en el abdomen su apodo: Elyas, a gran tamaño y en letra cursiva. Todo esto ocurrió en Hamburgo en 2023, en la actualidad, los trámites judiciales siguen pendientes.

El Tribunal Regional de Hamburgo, en 2024, condenó al violador a nueve años de cárcel y detención preventiva por violación, coacción, amenazas, privación de la libertas y agresión. El tatuaje de la joven, después de dos años, sigue ahí y no ha podido borrarlo. Ahora, será una prueba para la audiencia nueva que se celebrará en el mes de diciembre.

Declaraciones de la víctima

La enfermera lleva varias sesiones de láser, pero le está resultando muy complicado deshacerse del tatuaje y explicó ante los jueces que "es prácticamente un sello para demostrar a quién pertenezco".

El inicio de estos fatídicos siete días comenzaba cuando su expareja y unos acompañantes la abordaron en plana calle y bajo amenaza con cuchillo fue obligada a seguirlos para hacerse el tatuaje. Después, fue llevada a su propio domicilio de donde no pudo salir en una semana. Aquí, fue sometida a abusos, palizas y vejaciones, algunas fueron incluso grabadas.

"Me golpeó, mordió y pateó repetidamente, y me filmó amordazada y medio desnuda", afirmaba en el juicio. El secuestro terminó porque la víctima pudo rescatar su teléfono, momento en el que se pudo poner en contacto con sus padres. La policía alemana poco después irrumpió en el apartamento para rescatarla.

El juez denomina la conducta de su expareja de "inhumana", también añade que la joven es fuerte porque de lo contrario no hubiera podido salir adelante con lo que le ha pasado: "Si hubiera sido débil, el acto la habría destrozado. Afortunadamente, no lo es".