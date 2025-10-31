Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Una joven fue secuestrada, violada y obligada a tatuarse el apodo del agresor: su expareja

La amenazó con un cuchillo para que se hiciera el tatuaje y luego la secuestró una semana en su casa.

Una joven fue secuestrada, violada y obligada a tatuarse el apodo del agresor: su expareja
Clienta y tatuador Foto: Envato elements
Andrea Torrente

Andrea Torrente

31 Octubre 2025 14:37 (hace 14 horas)

Una joven enfermera de 21 años ha sido retenida en su domicilio por su expareja durante una semana. Tiempo en el que la mujer ha sido sometida a humillaciones, golpes y violaciones; ademas, el agresor ha obligado a la que fue su pareja a tatuarse en el abdomen su apodo: Elyas, a gran tamaño y en letra cursiva. Todo esto ocurrió en Hamburgo en 2023, en la actualidad, los trámites judiciales siguen pendientes.

Vídeos Los Replicantes

El Tribunal Regional de Hamburgo, en 2024, condenó al violador a nueve años de cárcel y detención preventiva por violación, coacción, amenazas, privación de la libertas y agresión. El tatuaje de la joven, después de dos años, sigue ahí y no ha podido borrarlo. Ahora, será una prueba para la audiencia nueva que se celebrará en el mes de diciembre.

Declaraciones de la víctima

La enfermera lleva varias sesiones de láser, pero le está resultando muy complicado deshacerse del tatuaje y explicó ante los jueces que "es prácticamente un sello para demostrar a quién pertenezco".

El inicio de estos fatídicos siete días comenzaba cuando su expareja y unos acompañantes la abordaron en plana calle y bajo amenaza con cuchillo fue obligada a seguirlos para hacerse el tatuaje. Después, fue llevada a su propio domicilio de donde no pudo salir en una semana. Aquí, fue sometida a abusos, palizas y vejaciones, algunas fueron incluso grabadas.

"Me golpeó, mordió y pateó repetidamente, y me filmó amordazada y medio desnuda", afirmaba en el juicio. El secuestro terminó porque la víctima pudo rescatar su teléfono, momento en el que se pudo poner en contacto con sus padres. La policía alemana poco después irrumpió en el apartamento para rescatarla.

El juez denomina la conducta de su expareja de "inhumana", también añade que la joven es fuerte porque de lo contrario no hubiera podido salir adelante con lo que le ha pasado: "Si hubiera sido débil, el acto la habría destrozado. Afortunadamente, no lo es".

Lo más compartido

  1. La vacuna que está evitando que miles de recién nacidos se queden en el hospital
  2. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  3. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  4. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  5. Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre
  6. El inesperado movimiento de Interpol por la desaparición de Matilde Muñoz en Indonesia
  7. De vivir al día a ahorrar 38.000 euros: revela su método infalible
  8. Cuándo se cobra la pensión en septiembre de 2025: fechas en BBVA, Caixabank, Santander...
  9. Localizan los cuerpos de siete personas fallecidas en dos playas de Almería
  10. Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años
Artículos relacionados
La lacra en la India que también afecta a turistas: cuatro violaciones a mujeres por hora

La lacra en la India que también afecta a turistas: cuatro violaciones a mujeres por hora

India indemniza con 11.00 euros a la turista española violada en grupo

India indemniza con 11.00 euros a la turista española violada en grupo

Un activista taurino afín a Vox defiende la vuelta de los toros a Gijón: "No sufren como una violada"

Un activista taurino afín a Vox defiende la vuelta de los toros a Gijón: "No sufren como una violada"

Muere una enfermera tras ser violada y torturada por sus compañeros de hospital

Muere una enfermera tras ser violada y torturada por sus compañeros de hospital

Contenidos que te pueden interesar
Ya está aquí el tren más rápido del mundo: nuevo invento en China

Ya está aquí el tren más rápido del mundo: nuevo invento en China

Una concejala del PP en Málaga insulta a los votantes del PSOE: "Ratas"

Una concejala del PP en Málaga insulta a los votantes del PSOE: "Ratas"

Detenida en Galicia por grabar vídeos sexuales de su hija menor y difundirlos por internet

Detenida en Galicia por grabar vídeos sexuales de su hija menor y difundirlos por internet

Una joven fue secuestrada, violada y obligada a tatuarse el apodo del agresor: su expareja

Una joven fue secuestrada, violada y obligada a tatuarse el apodo del agresor: su expareja

Muere el 'influencer' Ben Bader a los 25 años

Muere el 'influencer' Ben Bader a los 25 años

Muere un militar y otro resulta herido en la explosión de una granada en Viator (Almería)

Muere un militar y otro resulta herido en la explosión de una granada en Viator (Almería)

Ikea abre este nuevo centro comercial en España el 27 de noviembre

Ikea abre este nuevo centro comercial en España el 27 de noviembre

El Gobierno quiere acabar con la Fundación de Franco por ser humillante para las víctimas

El Gobierno quiere acabar con la Fundación de Franco por ser humillante para las víctimas