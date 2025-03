Un incendio en una subestación eléctrica paraliza el aeropuerto de Heathrow

Un incendio en una subestación eléctrica en el oeste de Londres ha provocado un apagón masivo que mantiene cerrado el aeropuerto de Heathrow durante todo el viernes. La terminal aérea, una de las más transitadas del mundo, ha confirmado que la suspensión de operaciones se extenderá hasta las 23:59 GMT del 21 de marzo, generando caos en los planes de viaje de miles de pasajeros.

El incendio dejó sin suministro eléctrico a más de 16.000 viviendas en la zona y afectó gravemente las instalaciones del aeropuerto. De inmediato, los bomberos de Londres movilizaron a 70 efectivos y 10 camiones para controlar las llamas, consiguiendo rescatar a 29 personas de propiedades cercanas. Aunque la emergencia fue contenida, el daño a la infraestructura eléctrica ha impedido la reanudación de los vuelos.

La falta de energía ha obligado a desviar varios vuelos hacia otros aeropuertos, entre ellos Gatwick, Charles de Gaulle en París y Shannon en Irlanda. Según el servicio de seguimiento FlightRadar 24, al menos 1.350 vuelos con origen o destino en Heathrow han sido cancelados, afectando conexiones internacionales, incluidas rutas con Estados Unidos.

???? BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



"We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances"