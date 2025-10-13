Un hombre retiene y viola a un joven que conoció a través de una app de citas

Dos hombres habían decidido quedar después de conocerse a través de una aplicación de citas. Este encuentro se realizó en la casa de uno de ellos para mantener relaciones sexuales consentidas por parte de ambos, pero todo acabó siendo un infierno para uno de ellos.

El chico entró en la vivienda y el otro protagonista decidió echar la llave para que no pudiera escapar. Fue retenido durante nueve horas, hasta pasadas las tres de la madrugada. La víctima denuncia haber estado sometido a amenazas y violaciones por parte del agresor, quien tiene una denuncia anterior por una situación similar. Ahora, se enfrenta a 13 años de cárcel por detención ilegal, violación y robo con intimidación porque obligó al joven a sacar 50 euros de un cajero para comprar droga.

¿Qué ocurrió aquel día?

Los hechos han sido juzgados el 7 de octubre de 2025 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, pero ocurrieron el 3 de mayo de 2023 sobre las 18:00 horas. El acusado, de etnia gitana, tiene 35 años y ha reconocido que invitó al chico a su casa, una zona conflictiva, con la condición de que antes de subir tenía que mirar que no hubiera nadie en el patio, ya que su familia vive en el mismo vecindario y no sabe que es homosexual. Este ha sido el argumento con el que se ha defendido por encerrar al chico: "Si se enteraba mi madre me tiraba de casa".

Entre las 23:00 y las 00:00 horas entraron en la vivienda la madre y la hermana. La madre ha explicado: "No sabíamos nada de él y fuimos a la casa. Entramos y revisamos todas las habitaciones menos una, porque la puerta estaba atrancada. La forcejeamos, pero no conseguimos abrir. Gritamos para llamarle, pero no escuchamos ningún ruido así que nos fuimos", la madre asegura también que fueron preocupadas porque saben de su adicción con las drogas y porque su hijo "sufre alucinaciones".

La versión de la madre encaja con las palabras de la víctima que sostenían que el agresor cerró la puerta con llave y bloqueó la puerta de la habitación con dos sofás. Ambos acordaron que el sexo iba a ser sin penetración, pero al empezar a sentirse incómodo le dijo al agresor que se quería ir, ante esto: "Hizo el amago de pegarme y no paraba de insistir en que quería penetrarme".

La víctima y el agresor se conocieron a través de una app de citas Pexels

El afectado ha confirmado que se drogaron, consumieron Alfa. Una droga que tiene efectos estimulantes y provoca paranoias, el anfitrión le ofreció "entre ocho y diez veces", asegura. Según el informe de la Fiscalía, el afectado sufrió intentos de penetración y la introducción de varios dedos de las manos y los pies, además de darle con la mano abierta en la cara en repetidas ocasiones.

"De aquí no se va nadie hasta que me corra", insistía el agresor. La víctima ha asegurado que tenía miedo, no solo por su comportamiento, sino porque fue amenazado con que el anfitrión tenía cuatro escopetas. Después de las tres de la madrugada las versiones se contradicen porque el agresor afirma que la víctima quería más droga y la víctima acusa al agresor de que fue obligado a ir a comprar.

Una vez se encontraban los dos en el cajero para sacar 50 euros, el agresor le robó al joven las llaves del coche para esperarle ahí en lo que sacaba el dinero, tiempo que aprovechó para llamar al 112: "Les dije que no sabía dónde estaba, pero que había una persona que me estaba raptando". Al volver al coche, Emergencias devolvió la llamada y se puso en manos libres, por lo que el agresor "se empezó a poner violento, me mordió en el brazo, me robó el dinero y se fue corriendo".

El joven ya libre de su agresor se dirigió al hospital más cercano, aquí fue donde activaron los protocolos de agresión sexual. La acusación, además de la cárcel, reclama 26.750 euros por los daños morales ocasionados y una distancia de seguridad de 500 metros para que no vuelva a acercarse al agredido.