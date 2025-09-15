Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Un hombre se lanza del balcón para suicidarse y mata a una mujer al caer encima

El hombre logró salvar su vida y los médicos han certificado que superará las lesiones derivadas del impacto tras caer desde un cuarto piso.

Un hombre se lanza del balcón para suicidarse y mata a una mujer al caer encima
Balcón Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

15 Septiembre 2025 17:55 (hace 3 horas)

Una mujer de 83 años, identificada como Francesca Manno, ha muerto en Milán (Italia) durante la noche del pasado domingo, 14 de septiembre, después de que uno de sus vecinos se lanzara al vacío desde el balcón de su vivienda, cayendo sobre ella desde una altura de 20 metros.

Vídeos Los Replicantes

El hombre, que tiene 70 años, se lanzó desde el cuarto piso de su vivienda para provocar su propia muerte. Sin embargo, impactó sobre la mujer, que en ese momento cruzaba el patio del inmueble tras salir a tirar la basura. La víctima falleció en el acto a pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, que no lograron su reanimación.

El hombre se lanzó desde una altura de cuatro pisos y la mujer falleció en el acto
El hombre se lanzó desde una altura de cuatro pisos y la mujer falleció en el acto Envato Elements

Por su parte, el vecino sufrió varias fracturas en su organismo, especialmente en las extremidades inferiores. Por este motivo, fue trasladado a un hospital, donde permanece en estos momentos ingresado, aunque su vida no corre peligro. El hombre se mantuvo consciente durante todo el operativo.

Alerta de los vecinos

Los servicios de emergencias se desplazaron al lugar inmediatamente después de recibir el aviso desesperado de los vecinos. En un primer momento, los agentes creyeron que se trataba de un doble suicidio, pero después se pudo certificar que no había ninguna relación entre ambos.

El hombre ahora permanece ingresado, aunque los médicos no temen por su vida y han dado por certificado que se recuperará. En estos momentos está en libertad, aunque continúa bajo investigación y ha sido acusado inicialmente de un delito de homicidio involuntario.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Qué es San Borondón: la desconocida isla española que aparece y desaparece continuamente
  7. Confirmado por la OCU: este es el mejor gazpacho del verano 2025
  8. España, el 'rey de la coca' de Europa: lidera la lista y su consumo se dispara en jóvenes
  9. El truco para ser feliz después de los 60 años, según un estudio
  10. Condenado el pederasta del Fortnite: 433 años por abusos a más de veinte niños
Contenidos que te pueden interesar
Un hombre se lanza del balcón para suicidarse y mata a una mujer al caer encima

Un hombre se lanza del balcón para suicidarse y mata a una mujer al caer encima

Come en el restaurante 'low cost' de Dabiz Muñoz: su opinión sorprende a todos

Come en el restaurante 'low cost' de Dabiz Muñoz: su opinión sorprende a todos

Adiós Burger King: cierra este emblemático restaurante en plena capital de España

Adiós Burger King: cierra este emblemático restaurante en plena capital de España

Sale iOS 26, nuevo sistema operativo de Apple: ¿Qué tipos de iPhone no se actualizarán?

Sale iOS 26, nuevo sistema operativo de Apple: ¿Qué tipos de iPhone no se actualizarán?

Sale a la luz el motivo del asesinato de Iryna Zarutska: refugiada ucraniana en EEUU

Sale a la luz el motivo del asesinato de Iryna Zarutska: refugiada ucraniana en EEUU

La casa prefabricada de 5.000 euros del Leroy Merlin que está triunfando en España

La casa prefabricada de 5.000 euros del Leroy Merlin que está triunfando en España

El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: se retira temporalmente

El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: se retira temporalmente

Qué es BDS: la organización tras las protestas contra la Vuelta a España en Madrid

Qué es BDS: la organización tras las protestas contra la Vuelta a España en Madrid