Un hombre se lanza del balcón para suicidarse y mata a una mujer al caer encima

Una mujer de 83 años, identificada como Francesca Manno, ha muerto en Milán (Italia) durante la noche del pasado domingo, 14 de septiembre, después de que uno de sus vecinos se lanzara al vacío desde el balcón de su vivienda, cayendo sobre ella desde una altura de 20 metros.

El hombre, que tiene 70 años, se lanzó desde el cuarto piso de su vivienda para provocar su propia muerte. Sin embargo, impactó sobre la mujer, que en ese momento cruzaba el patio del inmueble tras salir a tirar la basura. La víctima falleció en el acto a pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, que no lograron su reanimación.

El hombre se lanzó desde una altura de cuatro pisos y la mujer falleció en el acto Envato Elements

Por su parte, el vecino sufrió varias fracturas en su organismo, especialmente en las extremidades inferiores. Por este motivo, fue trasladado a un hospital, donde permanece en estos momentos ingresado, aunque su vida no corre peligro. El hombre se mantuvo consciente durante todo el operativo.

Alerta de los vecinos

Los servicios de emergencias se desplazaron al lugar inmediatamente después de recibir el aviso desesperado de los vecinos. En un primer momento, los agentes creyeron que se trataba de un doble suicidio, pero después se pudo certificar que no había ninguna relación entre ambos.

El hombre ahora permanece ingresado, aunque los médicos no temen por su vida y han dado por certificado que se recuperará. En estos momentos está en libertad, aunque continúa bajo investigación y ha sido acusado inicialmente de un delito de homicidio involuntario.