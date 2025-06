¿Hay una nave extraterrestre en el desierto del Sáhara? La extraña imagen de Google Maps

En un mundo cada vez más globalizado, a pesar de conflictos y políticas que combaten este proceso, hay herramientas que nos permiten conocer con mejor capacidad los lugares más recónditos del planeta. Entre ellas, Google Maps, la aplicación de Google que incluso nos permite recorrer las calles del lugar más alejado del mundo sin salir de casa.

De este modo, muchos usuarios han encontrado una imagen totalmente desconcertante. Se trata de una aparente estructura incrustada en pleno desierto del Sáhara, en el centro de Argelia. Se ubica en las inmediaciones de la pequeña ciudad de Bordj Omar Driss, en las coordenadas 28°8'45.15' N 6°48'20.85' E.

Su descubrimiento ha partido del cazador de ovnis Scott Waring, que ha declarado al Daily Mail: "Es probable que el ovni haya estado allí durante decenas de miles de años, antes de la historia humana registrada".

La realidad que esconde

Pero, desafortunadamente, no es un ovni. Su explicación real es mucho más simple y no tiene nada que ver con las especulaciones que han ido circulando por las redes sociales. El ex investigador de ovnis del Ministerio de Defensa, Nick Pope, ha declarado al citado medio.

"Con la reciente expansión de las capacidades de la IA, es cada vez más difícil garantizar que las imágenes no hayan sido falsificadas o manipuladas", ha explicado, aunque ha avisado de que "con la reciente expansión de las capacidades de la IA, es cada vez más difícil garantizar que las imágenes no hayan sido falsificadas o manipuladas".

La imagen ha desconcertado a todos los usuarios Google Maps

Pero sí, es auténtica, solo que no es un ovni. El Daily Mail explica que esta llamativa estructura tan solo se corresponde con la base de una turbina eólica terrestre. Su imagen se produce porque, antes de añadir la torre, se emplean estas enormes estructuras de hormigón armado, que se excavan profundamente en el suelo. Por este motivo, la estructura aparenta una parte sumergida en plena tierra.