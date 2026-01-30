Los Replicantes
Qué fue de Ainhoa Cantalapiedra: de ganar 'OT' a trabajar de cara al público

La cantante, ganadora de OT 2, explica en el despertador de RNE que compagina la música con un trabajo de cara al público "para trabajar el ego".

Ainhoa Cantalapiedra Foto: RTVE
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

30 Enero 2026 13:50 (hace 6 horas)

Ainhoa Cantalapiedra, nacida en Galdácano (Bizkaia), se dio a conocer a principios de los 2000 al ganar la segunda edición de "Operación Triunfo" (OT 2), emitida en 2002. Desde entonces ha mantenido su trayectoria musical, con etapas más visibles y otras más discretas, y ha seguido vinculada al foco mediático de forma intermitente.

En los últimos días, su nombre ha vuelto a sonar por una entrevista en "El Despertador" de RNE, donde ha hablado con naturalidad de su situación actual, a sus 45 años, lejos de los grandes titulares: además de la música, está trabajando de cara al público como una decisión personal para "trabajar" una parte de su ego, una experiencia que reconoce como muy exigente.

¿Dónde trabaja actualmente?

Ainhoa Cantalapiedra en la actualidad RTVE

En la entrevista, Ainhoa explica que actualmente trabaja en el Centro Sanitario Sandoval (Madrid), también citado como Clínica Sandoval, aunque lo compagina con su carrera artística. Esta clínica está especializada en la prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS). "Llevo casi un añito y poco trabajando de cara al público porque me apetecía trabajar mi parte del ego, y ha sido duro, muy duro", resumió sobre esta etapa, que describe como un ejercicio de aterrizaje personal lejos del foco.

Su puesto es de auxiliar administrativa, un trabajo de atención directa al público y de gestión diaria. Según ha contado, su rutina incluye tareas de recepción y apoyo administrativo vinculadas a la atención de pacientes, una labor que describe como muy exigente.

