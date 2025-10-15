Un experto explica cuándo va a bajar el precio de la vivienda en España

En la actualidad, comprar o alquilar una vivienda en España se ha convertido en una cuestión válida para las personas con salarios bastante acomodados. Esto tema está siendo bastante recurrente en redes sociales, donde los "supuestos expertos financieros" te aseguran que tienen la clave para hacerse ricos con el ladrillo.

¿Qué dice el experto?

José María Camarero, periodista económico, acaba de publicar un libro 'Gana dinero invirtiendo desde un euro', donde avisa de lo peligroso que es fiarse de alguien que promete ganar cantidades de dinero imposibles, una práctica que vemos con frecuencia en redes sociales. En el programa 'LaSexta Xplica', Camarero señala que cada vez hay más "magos de Internet" que venden atajos para conseguir mucho dinero en poco tiempo.

Hoy sale a la venta GANA DINERO INVIRTIENDO DESDE 1 EURO @HarperCollinsIB Con todas las claves para saber ahorrar y sacarle todo el jugo a nuestro dinero. ???? pic.twitter.com/L38CLW7x1t October 8, 2025

El experto asegura que estos "magos" solo te muestran un lado de la historia y no te cuentan que el éxito lo han estado trabajando durante mucho tiempo, el dinero no aparece de manera rápida y sencilla. "Solo cuentan lo que les interesa. Te dicen que en poco tiempo puedes hacerte con ocho pisos, pero no te explican lo que hay detrás", aclara Camarero.

El periodista experto en economía ha hablado también del mercado inmobiliario y la situación que se está viviendo en nuestro país. Afirma que tenemos una situación de tensión que acabará desembocando en un ajuste: "Va a llegar un momento en el que la tensión será tan alta que los precios empezarán a bajar".

Camarero sabe cuando va a llegar el momento de la bajada de los precios, será cuando los propietarios de alquileres o viviendas vean que no se venden sus propiedades como antes, cuando la gente no pague. Además, asegura que "hay lugares donde ya se empieza a notar, zonas donde la gente no se muda porque los precios son inasumibles".