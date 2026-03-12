Ciencia

Un estudio de científicos italianos revela un beneficio inesperado de ser zurdo

Una investigación sugiere que ser zurdo puede dar ventaja vinculada a la competitividad y a la capacidad para afrontar situaciones de rivalidad.

Los zurdos obtuvieron puntuaciones más altas en lo que los científicos denominan hipercompetitividad. Foto: Envato Elements
Ainhoa Pino

12 Marzo 2026 13:57 (hace 14 horas)

El estudio, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Chieti-Pescara (Italia), afirma que las personas zurdas pueden tener un mayor impulso competitivo que las diestras. Lo que viene a decir que suelen sentirse más cómodas en situaciones de rivalidad y muestran una mayor motivación al intentar superar a sus oponentes.

El estudio ha analizado a más de 1.100 participantes a través de una encuesta en línea en la que se evaluó si eran diestros o zurdos, además de diferentes rasgos de personalidad relacionados con la competencia.

Para obtener unos resultados lo más fiables posibles, los investigadores seleccionaron personas cuya preferencia manual estuviese muy marcada, descartando de esta manera a aquellos que se consideraban ambidiestros. Por tanto, los resultados finales compararon a 483 personas diestras y 50 zurdas con el rasgo muy marcado.

Cómo se realizó el estudio y qué resultados obtuvo

Para analizar si esta posible ventaja estaba vinculada a habilidades físicas o motoras, los investigadores llevaron a cabo una segunda prueba con 48 participantes. En ella utilizaron la conocida Prueba de las Clavijas de los 9 agujeros, que consiste en colocar pequeñas piezas en una tabla lo más rápido posible empleando solo una mano.

Los resultados mostraron que no existían diferencias significativas en la destreza manual entre personas zurdas y diestras. Sin embargo, sí apareció una diferencia clara en el plano psicológico: los participantes zurdos obtuvieron puntuaciones más altas en lo que los científicos denominan hipercompetitividad, un rasgo que describe un fuerte deseo de ganar y superar a los demás.

Además, el estudio sugiere que las personas zurdas son menos propensas a evitar situaciones competitivas por nerviosismo o ansiedad ante el rendimiento. En otras palabras, tienden a afrontar este tipo de contextos con mayor seguridad.

Los investigadores relacionan estos hallazgos con la llamada teoría de las estrategias evolutivamente estables, que plantea que ciertas características minoritarias pueden mantenerse en una población porque ofrecen ventajas en situaciones concretas. Según esta idea, mientras la mayoría diestra favorece la cooperación en grupos grandes, la lateralidad zurda podría aportar beneficios en escenarios de competencia directa.

