Estas son las 10 mejores series que nos ha dejado 2025

El año se acaba, pero antes vamos a pensar en todas las cosas buenas que nos ha deparado este 2025. Toca agradecer, despedir y fijar la mirada en nuevos horizontes. Ahora, es momento de recordar todo lo que nos ha dejado este año en el ámbito cinematográfico, por eso vamos a hacer un repaso por las 10 mejores series del 2025.

Puedes ser más de series o más de películas, pero lo que es un hecho es que estos meses pasados han estado llenos de grandes momentos a través de la pantalla. Series que nos han tenido enganchados y no hemos podido parar de ver hasta finalizarla, de algunas siempre nos acordaremos por verla con esa persona especial o por despertarnos miles de emociones.

Lo que está claro es que si aún no has disfrutado de alguna de estás series, aún estás a tiempo. Coge una bebida calentita o fría, como prefieras, una buena manta que empieza el maratón por las 10 mejores series del 2025.

1 'Task'

'Task' es la serie que sigue a un agente del FBI al mando de un grupo especial, el protagonista se encuentra en los suburbios obreros de Filadelfia y su objetivo es poner fin a una cadena de robos en casas donde hay drogas encabezados por un incauto cabeza de familia.

Crimen y drama son los géneros que caracterizan esta serie creada por Brad Ingelsby. Los actores principales son Mark Ruffalo, Emilia Jones y Fabien Frankel. Es una miniserie de 7 episodios disponibles en HBO Max. 'Task' obtiene una puntuación de 8 en IMDb y de 7,4 en FilmAffinity. La ponemos en el puesto número uno porque alcanza las mejores cifras de audiencia de las diez.

2 'Heweliusz'

En la serie 'Heweliusz' vemos como el ferry MS Jan Heweliusz vuelca cerca de Rügen en el Mar Báltico en el año 1993. Una miniserie con actores como Mia Goti, Jacek Koman y Magdalena Rózczka, disponible en Netflix. La puntuación que tiene es de 7,8, según IMDb.

3 'Reclutas'

Cameron es un chico gay que sufre acoso y decide apuntarse a los Marines con su mejor amigo. En el campamento realizan un duro y peligroso entrenamiento, donde su pelotón tiene que enfrentarse a minar literales y figuradas. Esto hará que experimente un profundo cambio personal.

'Reclutas' de Andy Parker cuenta con estrellas como Miles Heizer, Ana Ayora y Blake Burt. 8 episodios disponibles en Netflix. IMDb le da una nota de 7,9 y FilmAffinity de 6,7.

4 'La frontera del Este'

Después de una tragedia a nivel personal, la agente de inteligencia polaca Ewa Oginiec se plantea dejar su trabajo. Su mundo se tambalea cuando su pareja desaparece tras ser denunciada por agentes rusos.

'La frontera del Este' cuenta con un reparto de estrellas como Lena Góra, Andrzej Konopka y Bartlomiej Topa. La serie cuenta con una temporada con 6 episodios disponibles en HBO Max. Tiene una puntuación de 7,1, según IMDb.

5 'Dept. Q'

Carl es un antiguo detective que vive atormentando por la culpa que siente después de un ataque que dejó a un compañero suyo paralítico y a otro policía muerto. Cuando decide reincorporarse al trabajo, el detective tiene que resolver un caso que le acabará consumiendo.

Una serie creada por Scott Frank y Chandni Lakhani con actores como Matthew Goode, Alexej Manvelov y Jamie Sives. Una temporada de 9 episodios disponibles en Disney +. La nota es de un 8,2, según IMDb y de 7, según FilmAffinity.

6 'La agencia'

El suspense y la intriga forman parte de una serie que cuenta con personajes que tienen que lidiar sus propias batallas además de enfrentarse a las amenazas existenciales que hay en la nación y en el mundo.

Richard Gere, Michael Fassbender, Jeffrey Wright y Katherine Waterston son los actores principales de este drama. 10 episodios que se han ganado la nota de un 7,4 en IMDb y de un 6,6 en FilmAffinity.

7 'Impostura'

La serie sigue la trama de Benny, un jugador de fútbol, que trata de aceptar quién es en la universidad y, sobre todo, intenta aceptar su sexualidad. Una comedia en la que el protagonista trata de parecer algo que no es.

'Impostura' es una serie creada por Benito Skinner y cuenta con estrellas como Benito Skinner, Wally Baram y Mary Beth Barone, disponible en Prime Video. 9 episodios puntuados con un 7,7 por IMDb y con un 6,6 por FilmAffinity.

8 'Tierra de mafiosos'

'Tierra de mafiosos' es una serie de gángsters en la que aparecen dos generaciones entre negocios, relaciones y la figura de un hombre muy solicitado que arregla los problemas.

Una serie creada por Ronan Bennett que cuenta con actores como Tom Hardy, Pierce Brosnan y Paddy Considine; disponible en Prime Video. Son 11 capítulos que reciben una nota de 8,4 de IMDb y un 7,8 de FilmAffinity.

9 'The Rainmaker'

Una historia basada en la novela de John Grisham en 1995. La serie cuenta cómo un joven abogado se ve atrapado por un peligroso bufete en el que acaba de ser contratado.

Un drama creado por Michael Seitzman y Jason Richman que cuenta con un reparto de estrellas como Milo Callaghan, Lana Parrilla y Madison Iseman. 'The Rainmaker' tiene 11 episodios y una nota de un 7, según IMDb.

10 'Sirenas'

'Sirenas' es una mezcla de drama y comedia, donde Reven está preocupada por la relación enfermiza de su hermana con su nueva jefa.

Creada por Molly Smith Metzler y con un reparto de actores como Meghann Fahy, Milly Alcock y Glenn Howerton; disponible en Netflix. Una miniserie de 5 episodios que se ha ganado la nota de 6,7 en IMDb y de 5,6 en FilmAffinity.