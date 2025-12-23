Schropp Sisters: "Queremos hacer canciones que hablen de lo que nos pasa hoy en día"

Cuatro hermanas, una complicidad evidente y una mirada crítica sobre la realidad que les rodea. Así se presentan las Schropp Sisters, el nuevo grupo emergente que acaba de lanzar su single debut, '1.000 mensajes', una canción que reflexiona sobre la forma en la que la tecnología y las redes sociales influyen en las relaciones personales de su generación.

El tema aborda la paradoja de estar permanentemente conectados y, al mismo tiempo, sentirse lejos. Mensajes constantes, conversaciones interminables y vínculos que se construyen a través de una pantalla, pero que a veces se vacían cuando llegan al cara a cara. Una experiencia compartida que las cuatro hermanas han transformado en canción desde la honestidad y la cercanía.

Producido por Salomé Limón, '1.000 mensajes' es solo el primer paso de un proyecto más amplio. Las Schropp Sisters ya trabajan en nuevos singles y en su primer disco, previsto para finales de marzo de 2026, con un hilo conductor claro: observar lo que ocurre a su alrededor y contarlo con espíritu crítico, pero siempre desde el buen rollo.

1. Acabáis de lanzar vuestro single debut, '1.000 mensajes'. ¿Quiénes sois las Schropp Sisters y por qué decidisteis empezar con este tema?

Somos cuatro hermanas a las que nos encanta la música y compartir cosas que nos pasan y que pasan hoy en día. Queremos que la gente disfrute de lo que hacemos. Dudábamos entre '1.000 mensajes' y otra canción que saldrá más adelante, pero nuestra productora, Salomé Limón, nos recomendó empezar con esta. Le gustó mucho y confió en que era la mejor carta de presentación, así que le hicimos caso.

2. La canción habla de hiperconexión, de cierto vacío emocional... ¿sentís que es un tema muy generacional?

Muchas relaciones ahora se construyen más a través del móvil y te haces una imagen que no siempre coincide con la realidad

Totalmente. La inspiración fue muy personal, de vivencias que nos han pasado. Muchas relaciones hoy en día se construyen más a través del móvil que en persona, y al final te haces una imagen de alguien que no siempre coincide con la realidad. Creemos que es algo que, en algún momento, le ha pasado a todo el mundo.

3. Sois cuatro hermanas. ¿Cómo os organizáis dentro del grupo? ¿Qué rol tiene cada una?

Ana es la que nos organiza todo, la agenda, los compromisos... es imprescindible. Ágata aporta el buen rollo y la alegría constante. Alba (Cocó) es un poco la que dirige y nos mete caña cuando toca ensayar. Y luego hay quien se encarga de hacer el tonto para relajar el ambiente (risas).

4. Trabajar con familia puede ser complicado. ¿Cómo lleváis el proyecto siendo hermanas?

Desde pequeñas nuestros padres nos han inculcado estar muy unidas, y eso se nota

Tenemos muchísima suerte porque siempre nos hemos llevado muy bien. Cada una ha encontrado su sitio y trabajamos genial en equipo. Ser hermanas, para nosotras, es un plus: hay más confianza para decir las cosas claras y eso hace que el proyecto crezca. Desde pequeñas nuestros padres nos han inculcado estar muy unidas, y eso se nota.

5. Habéis trabajado con Salomé Limón en la producción. ¿Qué os ha aportado?

Muchísimo. Llegamos al estudio muy nerviosas porque era nuestra primera vez en un entorno tan profesional. Salomé nos ha enseñado a organizarnos, a ensayar bien, a trabajar con disciplina. Pero, sobre todo, ha hecho que todo fuera cómodo y divertido. Nos ha arropado muchísimo.

6. El tema plantea una reflexión sobre el uso de las redes sociales. ¿Creéis que vuestra generación está demasiado metida en Internet?

Las Schropp Sisters debutan con su single '1.000 mensajes' Cedida

Somos partidarias de la tecnología, pero es necesario un equilibrio. También se pierden cosas importantes como la conexión cara a cara

El móvil tiene cosas muy buenas: estar localizadas, hablar con gente que está lejos, con familia o amigos. Pero también se pierden cosas importantes, como la conexión cara a cara. Nosotras somos partidarias de la tecnología, porque hemos nacido con ella, pero creemos que hay que encontrar un equilibrio.

7. Tenéis previstos varios singles más y un disco para 2026. ¿Qué podéis adelantar?

De momento queremos mantener la expectación. Las canciones tienen temáticas distintas, pero el hilo conductor del disco es una mirada crítica a cosas que pasan hoy en día. También habrá canciones bonitas, no todo es crítica: nos pasan cosas buenas y también queríamos contarlas.

8. Si tuvierais que definiros en una palabra o frase, ¿cuál sería?

Buen rollo, si se escribe junto.