Gorila Flo: "'Estados Alterados' es un grito contra la doble moral y la intolerancia"

La banda Gorila Flo presenta su segundo álbum, 'Estados Alterados', un disco que no deja indiferente. En este trabajo, la banda madrileña se aleja de las fórmulas comerciales para abrazar un sonido de rock alternativo cargado de crítica social.

Con letras ácidas que abordan desde la doble moral hasta la intolerancia, el grupo se plantea un objetivo claro: agitar conciencias y mostrar la realidad detrás de las máscaras sociales. A través de diez temas punzantes, la banda pone en evidencia aquellas actitudes que, aunque parecen comunes, no deberían ser normales.

En esta entrevista, hablamos con Sergio Ortiz, miembro de Gorila Flo, sobre la creación del disco, los retos que enfrenta la banda como emergentes en la industria musical, y su visión sobre la actualidad del panorama musical. 'Estados Alterados' es un paso más hacia la consolidación de una banda dispuesta a romper moldes y cuestionar lo establecido.

Pregunta: ¿Cómo surge 'Estados Alterados'? ¿Cuál es el concepto central del disco y qué queréis transmitir con él?

Sergio (Gorila Flo): El concepto detrás de 'Estados Alterados' es poner el dedo en la llaga sobre situaciones cotidianas que vivimos, pero que hemos llegado a normalizar. Como su nombre indica, 'Estados Alterados' refleja esos momentos de caos o disonancia que a veces ignoramos.

El disco es una especie de grito de advertencia: hay cosas que no podemos seguir aceptando como normales. Lo que buscamos es reivindicar el hecho de que las actitudes tolerantes y sociales no deben quedar en la superficie. La gente debe mirarse a sí misma y reflexionar sobre cómo se comporta, y nosotros lo hacemos a través de nuestra música. Las canciones, por tanto, no son solo para escuchar, sino para hacernos cuestionar la realidad que estamos viviendo.

Pregunta: En este disco habéis abordado temas muy relevantes, como la doble moral hacia la comunidad LGBTIQ+. En una de las letras decís: "No estaba a favor/ del matrimonio homosexual / ahora asiste a bodas / de lesbianas glam". ¿Cómo planteáis este tema dentro del álbum?

Sergio (Gorila Flo): Este tema habla precisamente de esa hipocresía social que todos, en mayor o menor medida, hemos vivido. Es muy fácil subirse al carro de lo 'gay-friendly' cuando está de moda, pero luego en tu círculo cercano, sigues manteniendo actitudes homofóbicas o de indiferencia.

En la letra mencionamos a esos personajes que, por ejemplo, antes rechazaban el matrimonio homosexual, pero ahora van a bodas de lesbianas solo por ser 'cool' o por aprovecharse de la moda. Queríamos dar un golpe en la mesa, sin miedo a lo que pudiera pensar la gente. No solo hablamos de otros, sino también de nosotros mismos, porque todos, en mayor o menor medida, nos hemos visto influenciados por esa cultura.

Pregunta: En ese sentido, ¿cuál es el mensaje que intentáis transmitir al usar términos que pueden resultar provocativos'?

Sergio (Gorila Flo): La intención no es ofender por ofender, sino generar incomodidad y hacer que la gente se cuestione. En ese tema utilizamos términos que, aunque hoy en día son considerados ofensivos, en su momento reflejaban una realidad que queríamos denunciar. Queríamos que la gente no solo escuchara la canción, sino que se sintiera algo incómoda.

Al final, el arte también tiene que incomodar. Nos da miedo que se malinterprete, pero el objetivo es ese: que el oyente reflexione sobre la forma en que la sociedad trata ciertos temas.

Pregunta: ¿Cuál dirías que es el tema más punzante o controvertido? ¿Hay alguno que os haya costado más sacar a la luz?

Sergio (Gorila Flo): Cada tema tiene su carga, pero sin duda uno de los más ácidos es el de 'Masterchef'. Más allá de hacer una crítica al programa, en realidad lo que intentamos es hablar de la falta de originalidad en la cultura actual, y cómo muchos medios, en especial la televisión, explotan lo mismo una y otra vez.

Hay una crítica generalizada hacia la cultura de lo fácil, de lo previsible. También hemos tocado temas como el machismo y el acoso en 'Idiota Total', que nos ha costado bastante porque aborda una realidad que, por desgracia, sigue siendo parte del día a día de muchas mujeres.

Nos resulta importante abordar estos temas, aunque son duros. Y, en cuanto al tema de la homofobia, sabíamos que iba a causar ruido. Pero la verdad es que nos parece necesario visibilizarlo.

Pregunta: Desde la publicación de vuestro primer disco, 'Escala para otro vuelo', en 2022, ¿cómo ha evolucionado Gorila Flo? ¿Qué diferencia encuentras entre ese primer álbum y 'Estados Alterados'?

Sergio (Gorila Flo): La diferencia es abismal, y eso lo notamos incluso nosotros como banda. 'Escala para otro vuelo' fue un disco hecho en un contexto muy diferente. Lo grabamos durante la pandemia, con todo el mundo en casa, y fue una recopilación de ideas y temas que teníamos en ese momento. Es cierto que tiene un mensaje reivindicativo, pero era un álbum más suave, un poco más naíf, sin la agresividad que tiene 'Estados Alterados'.

Este nuevo disco tiene un sonido mucho más crudo, más arriesgado. La evolución ha sido notoria: no solo en la música, que se ha vuelto más directa y contundente, sino también en nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Al haber tocado más, al haber interactuado más con la gente, nos hemos dado cuenta de lo importante que es no tener miedo a decir lo que pensamos, y eso se refleja en las letras.

Pregunta: Hablando de los procesos creativos, ¿cómo componéis vuestros temas en Gorila Flo? ¿Hay algún tipo de metodología establecida o es algo más libre y orgánico?

Sergio (Gorila Flo): Lo bueno de Gorila Flo es que todos somos bastante diferentes en cuanto a gustos musicales, y eso nos ayuda a crear un sonido muy diverso. En cuanto a la composición, no hay una metodología fija. Cada uno llega con sus ideas y las compartimos.

A veces, yo o Inés traemos la letra, y luego entre todos la vamos trabajando. No solemos hacer maquetas definidas; preferimos que cada uno aporte su toque personal. En cuanto a los arreglos, te puedes encontrar desde un arreglo western hasta algo más psicodélico o incluso mudéjar, como en 'La Boda'. La idea es que todos participemos en la creación del tema, lo que lo hace mucho más enriquecedor, aunque también más complicado. No hay un líder único, todos somos igual de importantes.

Pregunta: ¿Cómo veis el panorama actual de la música independiente? ¿Creéis que hay un espacio para bandas emergentes como la vuestra?

Sergio (Gorila Flo): Es complicado. Las oportunidades para bandas emergentes como la nuestra son muy limitadas. Hoy en día, el panorama está dominado por lo comercial, y los sellos discográficos tienen mucho poder. Para los que estamos fuera de ese circuito, cuesta mucho encontrar un hueco.

A pesar de todo, no estamos dispuestos a entrar en el juego de la música fácil o comercial. Sabemos que esto es un trabajo de largo plazo, pero es frustrante ver que, incluso con esfuerzo, muchos conciertos y festivales siguen apostando por lo mismo. A veces nos sentimos un poco desilusionados, porque hay muchos ciclos y ayudas públicas que no se destinan a las bandas que realmente lo necesitan.

Pregunta: En cuanto a vuestra gira, ¿qué podemos esperar y cuáles son las próximas fechas donde podremos veros?

Sergio (Gorila Flo): Estamos muy emocionados con la gira. Empezamos en Coslada, nuestra ciudad, con un concierto más familiar. Luego iremos a lugares como Santander, Granada, Zaragoza y Málaga. También estamos negociando con algunos festivales, aunque al ser una banda independiente, sabemos que hay muchas dificultades para entrar en esos circuitos. Pero tenemos un plan de trabajo para darlo todo. Queremos dar lo mejor en cada show.

Pregunta: ¿Qué banda o artista os gustaría compartir escenario en un futuro? ¿Algún sueño en ese sentido?

Sergio (Gorila Flo): Nos encantaría compartir escenario con Carolina Durante, Triángulo de Amor Bizarro, Repion, o incluso con El Diablo de Shanghai. Hay muchas bandas a las que admiramos y sería un sueño compartir escenario con ellas.

También nos gustaría que, al ser una banda emergente, se nos diera la oportunidad de compartir cartel con otras bandas menos conocidas, porque sentimos que la escena independiente necesita más visibilidad y más diversidad en los carteles. Al final, nos gustaría que se diera más espacio a nuevas propuestas, no siempre las mismas de siempre.

Pregunta: ¿Cómo veis el futuro de Gorila Flo? ¿Hay algo en particular que os gustaría conseguir en los próximos años?

Sergio (Gorila Flo): Nos gustaría seguir tocando y creciendo, pero siempre manteniendo nuestra esencia. Queremos que la gente sienta lo que queremos transmitir en cada uno de nuestros shows, y que nuestras canciones sigan siendo una forma de reivindicación. A nivel personal, seguimos apostando por la independencia, por seguir siendo fieles a nosotros mismos, y por trabajar para que nuestra música llegue a más personas. A lo largo de nuestra carrera, hemos aprendido que no todo es éxito inmediato, y lo que realmente importa es disfrutar del proceso. Nos gustaría que Gorila Flo siga siendo ese espacio para todos los que buscan algo más que lo comercial.

Pregunta: Para finalizar, si tuvieras que definir Gorila Flo con una sola palabra, ¿cuál elegirías?

Sergio (Gorila Flo): Ecléctico. Sin duda. No solo porque nuestros temas son variados, sino porque, como banda, somos eclécticos en todo: desde nuestros gustos musicales hasta nuestra forma de trabajar. Tenemos influencias muy diferentes, y eso es lo que nos hace únicos. En 'Estados Alterados' puedes escuchar desde rock alternativo, power pop, hasta sonidos más psicodélicos o incluso algo más onírico. Nos gusta la mezcla, lo diverso, lo que sorprende. Eso es lo que nos define.