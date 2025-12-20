MAREF ('Animal Raro'): "Lo que nos hace diferentes es lo que nos define"

MAREF, el alter ego de Raquel Martín Fernández, ha irrumpido en la escena musical con un mensaje claro: abrazar lo que nos hace diferentes. Su nuevo disco, 'Animal Raro', es una declaración de autenticidad y un viaje íntimo que mezcla sonidos electrónicos y orgánicos, construyendo un puente entre la vulnerabilidad y la fuerza personal.

Con una propuesta visual cuidada y videoclips grabados en lugares emblemáticos como el monasterio de Santa María de Río Seco, MAREF consolida una identidad artística que combina la música con la narrativa audiovisual, reforzando cada tema con imágenes que transmiten su esencia.

Este año, la cantante ha llevado sus canciones a escenarios como el Intro Music Festival y ha teloneado a Alba Reche en Valladolid, confirmando la conexión que su música genera con un público ávido de sensibilidad y sinceridad. En esta entrevista, MAREF habla de su evolución, influencias, próximos proyectos y la importancia de la autenticidad en la industria musical actual.

1. Para quienes te descubren ahora, ¿cómo te presentarías? ¿Quién es MAREF y qué diferencia esta etapa artística de tu trabajo anterior como Raquel Martinfer?

Raquel Martinfer venía de una etapa más de cantautora. No es que ahora no lo sea, sigo escribiendo mis canciones, pero era una forma de empezar a compartir mi música más allá de los conciertos en directo. MAREF surgió como un alter ego para dar los siguientes pasos y configurar el sonido que realmente quería tener.

2. Presentas ahora tu disco 'Animal Raro'. ¿Por qué este nombre?

'Animal Raro' habla de abrazar lo que nos hace diferentes. Siempre me he sentido un poco fuera de lugar, y ahora he aprendido que esas "raras" particularidades son, en realidad, lo que nos define y nos hace valiosos.

3. ¿Es un mensaje de fortaleza?

Exacto. Mostrar nuestra autenticidad es importante. Componer desde lo que sentimos nos permite conectar con los demás y, al final, quien nos acepte así nos aceptará de verdad, sin fachadas.

4. En la industria musical actual, ¿hay espacio para artistas más íntimos o emocionales? ¿Sientes presión?

La industria está saturada y siempre hay voces que te sugieren hacer algo más 'mainstream'. Pero quiero crear desde lo que me nace. Sí hay espacio para propuestas como la mía; tal vez más difícil de encontrar, pero hay público que se identifica con esta música.

5. El videoclip de tu tema 'Pude verte' se grabó en el monasterio de Santa María de Río Seco. ¿Por qué elegiste este lugar?

Quería un espacio que representara la identidad y la transformación de 'Animal Raro'. El monasterio, gestionado por una asociación que lo recupera y cuida, es mágico y refleja esa sensación de liberación y evolución que buscaba para el disco.

6. ¿Cómo describirías la evolución de tu sonido hasta este trabajo?

Con 'Antes de Caer', mi música era más melódica y dulce. 'Animal Raro' surge desde la rabia, desde la ruptura y la reconstrucción, con sonidos más oscuros y electrónicos, pero siempre manteniendo mi voz en el centro.

7. Si tuvieras que elegir una canción que te defina, ¿cuál sería?

Es difícil, depende de la etapa. En directo,' Animal Raro' cobra mucha fuerza, pero 'Salir' también tiene un lugar especial, siendo la primera canción del disco y un punto de inicio importante.

8. Este año has teloneado a Alba Reche y participado en festivales. ¿Qué significa para ti esta experiencia?

Tocar en directo es lo que más me gusta. Cada persona responde de manera distinta, y ha sido muy gratificante ver cómo la gente se identifica con las canciones. Ha sido un año intenso y muy positivo.

9. ¿Cómo vives el salto del estudio al directo?

Los temas cambian bastante en directo: tienen más fuerza y se transforman con la banda. Me gusta que los conciertos tengan momentos íntimos para escuchar y emocionarse, y otros para bailar y cantar.

10. ¿Cuáles son tus próximos conciertos y proyectos?

En enero estaremos en el Love Is indie Fest en Reus. E irán saliendo más fechas en primavera y verano. También estoy componiendo lo que espero que sea mi primer álbum, y planeo entrar en el estudio en unos meses.

11. ¿Te sientes cómoda con etiquetas como indie o alternativa?

No me limito. Mi música mezcla géneros y me gusta explorar sonidos distintos, sin quedarme en una etiqueta específica.

12. ¿Cuáles son tus referentes y colaboraciones soñadas?

Escucho de todo, desde blues hasta propuestas actuales como Carlos Ares, Rufus T. Firefly o Alice Wonder, que me encantaría como colaboración. Compartir canciones con otros artistas es algo que valoro mucho.