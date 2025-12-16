Lucía Fernández ('Wendy'): "Por ser mujer en el pop-rock te siguen tomando menos en serio"

Lucía Fernández atraviesa un momento clave en su carrera artística. Con el estreno de 'Wendy', la artista presenta no solo una nueva canción, sino el punto de partida de una etapa creativa más definida, madura y coherente con el camino que quiere recorrer. El tema funciona como declaración de intenciones y como reflejo de un proceso personal ligado a la ruptura de patrones emocionales y relaciones tóxicas.

Periodista de formación y cantante por vocación, Lucía Fernández ha sabido convivir entre dos mundos que se cruzan constantemente: la comunicación y la música. Tras publicar su primer disco, 'La Vencida' (2024), la artista se encuentra ahora centrada en un nuevo proyecto que avanzará hacia un sonido más pop-rock, pensado para disfrutarse especialmente en directo.

En esta entrevista, la cantante Lucía Fernández habla del origen de 'Wendy', de la música como herramienta terapéutica, de los retos de la industria, del machismo todavía presente en el sector y de sus planes de futuro, entre los que figuran nuevas canciones, colaboraciones y el sueño de llenar grandes recintos sin perder la esencia de las salas pequeñas.

1. Acabas de estrenar 'Wendy'. ¿Cómo definirías esta canción?

La definiría como romper patrones y aprender a no tener miedo a lo sano.

2. ¿Cómo surge este tema? ¿Tiene un componente personal?

Sí, totalmente. Siempre hay algo personal en mis canciones, porque necesito sentir lo que escribo. 'Wendy' nació de forma muy orgánica. Estaba de vacaciones en Malta y una playa con casitas me recordó a la isla de Nunca Jamás de Peter Pan. Todo parecía maravilloso, pero había algo que no terminaba de encajar. Pensé en cómo, a veces, cuando llega alguien bueno a tu vida, tiendes a huir porque vienes de patrones difíciles o relaciones tóxicas. De ahí salió todo.

3. En tus letras hablas de emociones muy reconocibles. ¿Crees que la música puede funcionar como apoyo emocional o terapia?

Totalmente. Yo utilizo la música como terapia desde pequeña. De hecho, encontré canciones que escribía con siete años. Componer es una forma de desahogo brutal. Cuando estás muy mal o muy bien, los sentimientos están a flor de piel y ahí es cuando salen las canciones. Escribir lo que sientes y convertirlo en música es muy liberador.

4. ¿Ha supuesto algún reto especial este proceso creativo, a nivel personal o técnico?

Sí, porque 'Wendy' es el inicio de lo nuevo. Es como decidir hacia dónde quiero ir musicalmente. Es el comienzo de un segundo trabajo, no sé aún si será EP o disco, pero tengo claro que quiero ir hacia un sonido más pop-rock. Todo va muy ligado a cómo estoy personalmente, así que cada canción supone un pequeño reto, pero intento disfrutarlo mucho.

5. El directo es una parte muy importante de tu proyecto. ¿Qué puede esperar el público de tus conciertos?

Soy muy de conciertos, me encanta el directo. Creo que ahí se descubre mucho más de mí. Las plataformas son necesarias, pero en el escenario es donde conectas de verdad. Para mí es compartir, olvidarte de todo durante un rato y llevarte alguna canción contigo. Intento que el público participe y se sienta parte del concierto, es lo que más disfruto.

6. Antes de centrarte en la música trabajaste como periodista en televisión. ¿Cómo se produjo ese salto?

En realidad, la música llegó primero. Pero vengo de una familia sin músicos y estudié periodismo porque también es una forma de expresarse. Empecé en televisión y sigo en ella porque me apasiona y porque, de momento, también hay que pagar las facturas. Pero mi sueño siempre ha sido la música, al cien por cien.

7. ¿Notas mucho contraste entre el mundo de la televisión y el de la música?

Sí y no. Se parecen en cómo funcionan ciertas cosas, pero a la vez no tienen nada que ver. Son como dos hermanos que no se parecen, pero se dan la mano. En ambos comunicas, pero desde lugares distintos.

8. La industria musical sigue siendo señalada por la presión y el machismo. ¿Cómo lo has vivido tú?

Creo que sigue existiendo. Yo hago pop-rock y no hay tantas chicas en ese terreno, y a veces he sentido que se me toma menos en serio por ser mujer. No me ha pasado de forma extrema, pero esas pequeñas cosas siguen ahí. Por suerte, he tenido buenas experiencias, pero es algo que todavía hay que cambiar.

9. Publicaste tu primer disco, 'La Vencida', en 2024. ¿Cómo recuerdas ese trabajo?

Como una etapa de descubrimiento. Hay un poco de todo porque soy muy ecléctica. Fue una ilusión enorme y también un aprendizaje. Ahora siento que tengo más claro el camino, pero ese disco fue muy importante. La Lucía pequeña estaría muy orgullosa de todo lo que está pasando.

10. ¿La línea de 'Wendy' marcará también tus próximos trabajos?

Sí, claramente. Voy hacia un sonido más pop-rock, con canciones pensadas para disfrutarse en directo. Siempre habrá algo más cantautor, porque eso también soy yo, pero quiero energía, conexión y letras con significado profundo.

11. ¿Qué puedes adelantarnos del próximo proyecto?

'Wendy' es el inicio de esta nueva etapa. Vendrán más canciones, colaboraciones y un trabajo del que me siento muy orgullosa. He madurado mucho a nivel de composición y ahora tengo mucho más claro por dónde quiero tirar.

12. ¿Hay alguna canción de tu carrera que sientas especialmente tuya?

Sí, 'Coletero'. Es muy especial para mí. No me canso de cantarla y le tengo muchísimo cariño. Fue un punto de inflexión y siento que me define mucho.

13. Habrá colaboraciones en este nuevo proyecto. ¿Algún nombre que puedas adelantar?

Sí, puedo adelantar una colaboración con Isma Romero, que es maravilloso. Y hay otra que estoy cerrando todavía. A largo plazo, me encantaría colaborar con Dani Fernández, es un referente para mí, y también con artistas como Andrés Suárez o Vanessa Martín.

14. Mirando al futuro, ¿qué deseos tienes para tu carrera?

Mi gran sueño es llenar el WiZink Center. No por el ego, sino porque significaría que he llegado a mucha gente. Ir creciendo poco a poco, vender entradas, que la gente confíe y siga viniendo a los conciertos. Ese es el objetivo.

15. Para terminar, ¿qué más proyectos tienes en mente?

Estoy enfocada en muchas canciones nuevas. No sé si sacaré un EP o un disco, pero seguro que habrá más singles. Tengo temas como 'Plan B', que es muy rockera, o 'Cupido', que ya he probado en directo y ha funcionado muy bien. Estoy muy ilusionada y con muchas ganas de todo lo que viene.