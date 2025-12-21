Beauty Pikete ('Señora Oficial'): "La música urbana todavía sigue cargada de estereotipos"

Beauty Pikete atraviesa un momento decisivo en su carrera. El lanzamiento de 'Señora Oficial', junto a Dalex y Martín Lora, no solo supone una colaboración destacada dentro de la música urbana, sino también la confirmación de una apuesta clara por el mercado latinoamericano, donde el género vive una conexión especialmente intensa con el público.

La canción ha servido como carta de presentación en escenarios de gran visibilidad como el Teletón de Panamá, un evento solidario que reunió a artistas de distintos países y que permitió al artista medir de primera mano el alcance de su propuesta fuera de España. Una experiencia que, según reconoce, ha sido tan enriquecedora a nivel profesional como personal.

En esta entrevista, Beauty Pikete, que recientemente también lanzó su EP 'Hood Vision' junto a West Dubai, repasa el origen de 'Señora Oficial', su visión sobre la música urbana, las diferencias entre públicos y escenas musicales, los retos del salto internacional y las nuevas colaboraciones que marcarán el rumbo de su proyecto en los próximos meses.

1. 'Señora Oficial' marca un paso importante en tu carrera. ¿Cómo nace esta colaboración con Dalex y Martín Lora?

La colaboración nace a través de mi sello, que es el mismo equipo con el que trabaja Dalex ahora mismo. Les pareció una buena idea juntarnos en esta canción y así surgió todo de una manera bastante natural.

2. ¿Qué te ha aportado trabajar con ellos y cómo ha sido la experiencia a nivel creativo?

Sobre todo me ha ayudado a avanzar en mi carrera de una forma mucho más sólida. Esta colaboración me abre puertas a nivel internacional y me permite crecer en un momento clave del proyecto.

3. El tema mezcla sensibilidad urbana, trap y sonidos latinos. ¿Cómo planteaste esa fusión dentro de tu propio universo musical?

A mí siempre me ha gustado hacer de todo. Este tipo de género, más sensual, más picante, también me representa mucho. Así que ha sido algo muy natural, sin forzar nada.

4. Presentaste 'Señora Oficial' en directo en el Teletón de Panamá, un escaparate muy potente. ¿Cómo viviste esa experiencia?

Fue increíble. Primero por el hecho de viajar, que siempre es algo que suma, pero sobre todo por exponerte ante tanta gente. Ver que el público reaccionó tan bien a la música y al show me hizo sentir muy orgulloso, especialmente por mi equipo y todo el trabajo que hay detrás.

5. ¿Crees que este tipo de eventos ayudan a visibilizar más géneros y a dar espacio a la música en la vida pública?

Es necesario contar con plataformas para que la música llegue y se normalice la diversidad de géneros

Sí, totalmente. Es justo como lo dices. Son plataformas muy importantes para que la música llegue a más gente y para que se normalice la diversidad de géneros.

6. Este paso por Latinoamérica parece clave en tu proyecto. ¿Te ves enfocándote cada vez más en ese mercado?

Sin duda. Para mí ahora mismo incluso es más importante que el mercado español. En España somos los que somos, pero al otro lado del charco hay muchísima gente que habla español. Es fundamental trabajar ahí cuanto antes y es en lo que estamos centrados.

7. ¿Has notado diferencias al trabajar con artistas latinoamericanos frente a los españoles?

El sonido urbano está más asentado al otro lado del charco

Sí, sobre todo en la visión. En Latinoamérica la música urbana pega mucho más fuerte y hay más gente que la entiende y sabe cómo trabajarla. España viene de otros géneros como el flamenco, y aunque hay gente que lo hace bien, no es mayoría. Allí el sonido urbano está mucho más asentado.

8. ¿Y en cuanto al público? ¿También percibes diferencias?

Muchísimas. El público allí es más intenso, la música está presente en todos los sitios, en la calle, en el día a día. En España es todo un poco más contenido, más 'fino', por decirlo de alguna manera.

9. ¿El salto internacional te ha planteado algún reto o dificultad?

No realmente. Todo ha sido constructivo. Incluso lo malo se vive con una sonrisa porque sabes que estás haciendo todo esto por algo.

10. ¿Dirías que 'Señora Oficial' abre una nueva etapa en tu carrera?

Sí, completamente. Es el inicio de una etapa internacional, de abrir puertas fuera y consolidar mercado en Latinoamérica.

11. También has lanzado recientemente 'Periódico de ayer' y has estado promocionándolo en Colombia y México. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Muy especial. Viajar gracias a tu trabajo ya es un privilegio, pero además musicalmente nos ha abierto muchas puertas. Es un tema que ya sonaba allí y poder presentarlo en persona es algo mágico.

12. Hace poco recibiste el Premio Cantábrico Excelente por tu contribución cultural. ¿Qué ha supuesto para ti este reconocimiento?

Hay mucho esfuerzo y que te reconozca es una señal de que el trabajo da frutos

Mucha alegría. Es una señal de que el trabajo da frutos. Hay mucho esfuerzo detrás y que te reconozcan siempre te motiva a seguir.

13. ¿Crees que se valora lo suficiente la música urbana o los géneros menos mainstream?

Ahora se valora más que nunca, pero aún falta. Todavía hay muchos estereotipos: que si es machista, que si es grosera... Al final hay que escuchar la música y dejar de buscarle siempre defectos.

14. ¿Qué colaboraciones podremos escuchar próximamente?

Hay varias bastante fuertes que llegarán a inicios de 2026. Os puedo adelantar que llegará una con Ryan Castro.

15. ¿Y alguna colaboración soñada?

Me encantaría colaborar con Ñengo 'Flow', con Jowell & Randy... pero bueno, eso de momento está más en mi cabeza.

16. Para terminar, si tuvieras que definir Señora Oficial con una sola palabra, ¿cuál sería?

Picante.