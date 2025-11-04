Encuentran a un hombre con los genitales amputados con una podadora eléctrica en León

La Brigada de Policía Judicial de la Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver mutilado de un hombre vecino de Lorenzana (León), de 63 años, que apareció con el pene y testículos cortados con una podadora eléctrica.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado que se encontró el cuerpo de la víctima con los genitales completamente "desmembrados" en un pozo en las inmediaciones de la localidad, situada a tan solo diez kilómetros de León capital.

La escena sádica que dejó la muerte de este hombre y lo sórdido que rodea al caso ha levantado multitud de especulaciones en el pueblo, según publica Diario de León. Desde que su muerte fuera parte de un sangriento ritual hasta una venganza especialmente cruel y salvaje.

El caso está bajo investigación

El cuerpo del hombre no solo apareció con los genitales seccionados. Además, también presentaba importantes lesiones en el estómago y parte de los genitales habían aparecido en el mismo brocal del pozo.

El cuerpo de la víctima fue hallado en un pozo con importantes lesiones en el estómago Pexels

A pesar de que no se ha descartado ninguna hipótesis por el momento, los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil apuntan a una posible automutilación, por lo que la misma persona se habría cortado los genitales en una autolesión que podría estar relacionada con patologías de salud mental.

El cuerpo del hombre fue localizado en el pozo de la misma vivienda en la que residía, en el municipio leonés de Lorenzana. Sus vecinos han explicado que sufría una depresión desde hacía tiempo y que no mantenía relación con ellos.