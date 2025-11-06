El paro juvenil en España aumenta: 10 puntos por encima de la media europea

Octubre ha dejado buenas cifras en cuanto al empleo en nuestro país, 141.926 han sido las personas que se han afiliado a la Seguridad Social. Así, los cotizantes aumentan a 21,8 millones de personas. El aumento se debe al sector educativo que crece en este mes, pero también hay otros puestos de trabajo que se destruyen, por eso la cifra del paro también ha subido a 2,4 millones, siendo 22.101 las personas que se suman al desempleo en esta época del año.

Las estadísticas de Eurostat comparan esta situación dentro del marco europeo. La organización ha estudiado el paro juvenil, en menores de 25 años, en países de la eurozona en el mes de septiembre. Los datos confirman que España se encuentra en mala situación en lo que se refiere al paro juvenil, siendo líder de la Unión Europa y en la eurozona.

España como líder del paro juvenil

Los datos de la oficina de estadística europea cuantifican las personas desempleadas y recoge a 2,6 millones de personas en nuestro país en el mes de septiembre; 467.000 eran menores de 25 años. Esto significa que España lidera el paro juvenil en Europa con un porcentaje del 25 %. Nos encontramos 10 puntos por encima de la Unión Europea que tiene una cifra de 14,8 % de media.

Otros países como Suecia, Finlandia o Luxemburgo superan también el 20 % de paro juvenil, pero no llegan al 25 %. Francia obtiene el 18,3 %, Italia el 20,6 % y Portugal el 18,1 %. En cambio, los países que menos paro juvenil tienen de Europa son: Alemania con un 6,7 %, Islandia con un 8,6 %, Países Bajos con un 8,8 % y Malta con un 10,1 %.

En septiembre de 2025, la Unión Europea registraba 2.866 millones de jóvenes menores de 25 años en paro, en total. Eurostat señala que la tasa de desempleo se mantiene estable con respecto al mes de agosto y en comparación al año pasado, el desempleo disminuyó en 121.000 personas dentro de Europa.