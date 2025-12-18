Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: "Rompo este silencio tan desagradable"

El director y actor Eduardo Casanova ha anunciado en su cuenta de Instagram que padece VIH. Su mensaje incluye un adelanto del documental sobre su vida que dirige el periodista Jordi Évole y en el que revela su seroestatus.

"Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años", escribe Casanova. Un "silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH", continua en su mensaje, en el que remarca la "dignidad que debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario".

Eduardo Casanova aporta también un dato sobre la invisibilidad a la que se enfrentan las personas con VIH en la actualidad: "Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo".

Indetectable igual a intransmisible

El director y actor fue recientemente noticia por una entrevista en el programa 'La Resistencia' de David Broncano en La 1, en el que recordaba el concepto 'Indetectable igual a Instransmisible', avalado por la ciencia.

De este modo, toda persona diagnosticada por VIH que toma su tratamiento regular y eficazmente se encuentra en situación indetectable. Esto implica que el virus tiene niveles tan reducidos que las pruebas de carga viral son incapaces de detectar su presencia.

Cuando una persona se encuentra en esta situación, no puede transmitir el virus del VIH a otras personas, ya que la cantidad en fluidos corporales es tan baja que es incapaz de replicar la infección en otras personas.

Para alcanzar este escenario, es vital que el paciente esté diagnosticado y siga el tratamiento. Algo fundamental, ya que algunos informes indican que más del 50% de pacientes heterosexuales tienen un diagnóstico tardío de la enfermedad, hasta el 60% en el caso de los hombres.

Los pacientes indetectables deben tener un correcto diagnóstico y, por este motivo, es fundamental realizarse la prueba del VIH, que se ofrece en la sanidad pública totalmente gratis y con un tratamiento confidencial. Este es el arma más eficaz en la lucha contra la pandemia.