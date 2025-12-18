Los Replicantes
Buscar

Cine

Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: "Rompo este silencio tan desagradable"

El director y actor revela en una publicación de Instagram su seroestatus a raíz de una entrevista con el periodista Jordi Évole.

Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: "Rompo este silencio tan desagradable"
El director y actor Eduardo Casanova Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

18 Diciembre 2025 14:26 (hace 2 horas)

El director y actor Eduardo Casanova ha anunciado en su cuenta de Instagram que padece VIH. Su mensaje incluye un adelanto del documental sobre su vida que dirige el periodista Jordi Évole y en el que revela su seroestatus.

Vídeos Los Replicantes

"Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años", escribe Casanova. Un "silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH", continua en su mensaje, en el que remarca la "dignidad que debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario".

Eduardo Casanova aporta también un dato sobre la invisibilidad a la que se enfrentan las personas con VIH en la actualidad: "Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo".

Indetectable igual a intransmisible

El director y actor fue recientemente noticia por una entrevista en el programa 'La Resistencia' de David Broncano en La 1, en el que recordaba el concepto 'Indetectable igual a Instransmisible', avalado por la ciencia.

De este modo, toda persona diagnosticada por VIH que toma su tratamiento regular y eficazmente se encuentra en situación indetectable. Esto implica que el virus tiene niveles tan reducidos que las pruebas de carga viral son incapaces de detectar su presencia.

Cuando una persona se encuentra en esta situación, no puede transmitir el virus del VIH a otras personas, ya que la cantidad en fluidos corporales es tan baja que es incapaz de replicar la infección en otras personas.

Para alcanzar este escenario, es vital que el paciente esté diagnosticado y siga el tratamiento. Algo fundamental, ya que algunos informes indican que más del 50% de pacientes heterosexuales tienen un diagnóstico tardío de la enfermedad, hasta el 60% en el caso de los hombres.

Los pacientes indetectables deben tener un correcto diagnóstico y, por este motivo, es fundamental realizarse la prueba del VIH, que se ofrece en la sanidad pública totalmente gratis y con un tratamiento confidencial. Este es el arma más eficaz en la lucha contra la pandemia.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
Un fármaco experimental logra prevenir el VIH con solo 2 inyecciones al año

Un fármaco experimental logra prevenir el VIH con solo 2 inyecciones al año

Avance histórico contra el VIH: la OMS aprueba una nueva terapia decisiva en la pandemia

Avance histórico contra el VIH: la OMS aprueba una nueva terapia decisiva en la pandemia

Qué es Yeytuo: la innovadora inyección que previene el VIH aprobada en Europa

Qué es Yeytuo: la innovadora inyección que previene el VIH aprobada en Europa

Milei recorta el presupuesto contra el VIH y elimina la PrEP: previene su transmisión

Milei recorta el presupuesto contra el VIH y elimina la PrEP: previene su transmisión

Contenidos que te pueden interesar
Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: "Rompo este silencio tan desagradable"

Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: "Rompo este silencio tan desagradable"

Julia Medina y María León: "Para nosotras, el Benidorm Fest ya es un sueño cumplido"

Julia Medina y María León: "Para nosotras, el Benidorm Fest ya es un sueño cumplido"

Ya es oficial: conoce las 18 canciones participantes en Benidorm Fest 2026

Ya es oficial: conoce las 18 canciones participantes en Benidorm Fest 2026

Adiós Zara: cierra esta histórica tienda el 31 de enero

Adiós Zara: cierra esta histórica tienda el 31 de enero

Muere el influencer y modelo de Only Fans Lane V. Rogers a los 31 años

Muere el influencer y modelo de Only Fans Lane V. Rogers a los 31 años

El juez Peinado archiva el caso Begoña para el delegado del Gobierno: orden de la Justicia

El juez Peinado archiva el caso Begoña para el delegado del Gobierno: orden de la Justicia

Muere una mujer después de caerle una nevera en su casa de Santiago de Compostela

Muere una mujer después de caerle una nevera en su casa de Santiago de Compostela

Confirmado: el nuevo centro comercial que abre en pleno Madrid en 2027

Confirmado: el nuevo centro comercial que abre en pleno Madrid en 2027