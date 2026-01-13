Los Replicantes
Detenido por asesinar a un joven de 21 años en Las Palmas por "orgullo"

La policía declara en un juicio con un fallecido en un testimonio que la defensa del acusado niega por completo.

Un cuchillo Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

13 Enero 2026 17:30 (hace 5 horas)

Brutal crimen en Las Palmas de Gran Canaria. La Audiencia de Las Palmas está siendo escenario del juicio a un hombre acusado de haber matado de dos cuchilladas a un joven de 21 años en un bar de la capital isleña el 19 de mato de 2023. Dos policías nacionales que han declarado en la causa han asegurado que el procesado les reconoció que había actuado movido por el "orgullo".

Así ha sido la primera sesión del juicio contra José Miguel A., para el que la Fiscalía pide una pena de prisión de 15 años por el delito de homicidio, mientras que la acusación particular aumenta su petición hasta 22 años al entender que se trata de un asesinato.

Los agentes alegaron que el acusado también les dijo que le habían pegado en el bar. que, por ese motivo, se marchó a su casa a por un cuchillo. Sin embargo, a su regreso, le dio dos puñaladas por la espalda a la víctima, Yenedey Jesús N.M.

El acusado le dijo al agente: "A lo hecho, pecho". El policía se encargaba de custodiar al detenido en el bar donde sucedieron los hechos, en el que también resultaron heridos con el cuchillo una joven y el dueño del local que también cubría el trabajo de portero. La Fiscalía pide una pena adicional de dos años de prisión y una multa de 400 euros, respectivamente.

Su abogado quiere la absolución

La defensa del acusado, por su parte, reclama la absolución y ha negado ante el tribunal que hubiese lanzado aquella afirmación ante los agentes de policía. "No tenía intención de matar a nadie", ha alegado, negando que pudiera haber expresado que tomó un cuchillo desde la casa.

El acusado reclama la absolución por el crimen Envato Elements

El acusado ha afirmado que el cuchillo lo tomó del lavabo del baño del bar porque tenía miedo, puesto que vio que la víctima le iba a atacar con otro y que regresó al local porque se había dejado la cartera y una sudadera. Además, ha afirmado que, en su primera visita a este local, el fallecido le había propinado un puñetazo por haberle pisado.

Los hechos que se imputan

El acusado afirma que regresó al bar sobre las 10:00 horas para recoger sus cosas junto a su hija y ex pareja, por insistencia de esta última, ya que guardaba documentación de su hija en la cartera. Tenía intención de quedarse en su casa, puesto que había consumido cocaína y alcohol el día previo.

La primera vez que llegó al bar fue alrededor de las 06:00 horas del 19 de mayo y que, cuando estaba hablando con una chica, pisó sin querer al fallecido, al que pidió disculpas, discutieron y terminó dándole un puñetazo, al igual que sus amigos.

Cuando salió del bar, envió un mensaje a su ex mujer y otro a su hija con una foto de su rostro y les contó que le habían pegado y que se marchaba a su casa. Ambas fueron a su domicilio porque estaban preocupadas entonces, a pesar de que había una orden de alejamiento.

Ese mismo día, el acusado fue detenido al encontrarse indicios suficientes de que fue el autor de las puñaladas por las manifestaciones espontáneas y coincidentes de los testigos en el local, así como la versión familiar del arrestado, que se encontró "preparada".

Los testigos afirmaron que la víctima fue atacada de "manera sorpresiva" y que el acusado entró en el aseo del local, le asestó dos puñaladas "fulminantes" y que a su lado estaban dos mujeres, madre e hija, que le instaban a hacerlo.

Se encontró a la víctima tumbada de costado en el suelo, perdiendo mucha sangre por las puñaladas, que parecían "muy graves". Además, se declaró que no había armas alrededor de las pertenencias del fallecido.

