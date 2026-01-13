La desigualdad del alquiler: la renta de los caseros supera en un 82% a los inquilinos

Sale a la luz la desigualdad que esconde el mercado del alquiler en España. Según recoge un informe que está desarrollando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para conocer la situación de los inquilinos en el mercado de la vivienda, los ingresos de los caseros son un 82% superiores a los de los inquilinos.

El informe se basa en datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa a brecha de ingresos entre los caseros y los inquilinos en 23.638 euros, ya que los arrendadores tienen una renta mediana de 52.449 euros frente a los 28.810 euros de los inquilinos.

El mercado del alquiler encierra una gran desigualdad en España Envato Elements

El ministerio, que encabeza Pablo Bustinduy (Sumar) recoge que en las Comunidades Autónomas de Valencia, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias, los ingresos de los caseros ya duplican al de los inquilinos.

Conflicto por los descuentos fiscales a caseros

Estos datos salen a la luz en plena discrepancia en el seno del Gobierno por la política para intervenir el mercado del alquiler. Muchos inquilinos se enfrentan ahora a la revisión de los contratos firmados en plena pandemia, lo que podría disparar las cuotas para muchos ciudadanos.

En este contexto, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado un compendio de medidas que incluye una bonificación del 100% en el IRPF para aquellos caseros que opten por no subir las cuotas de sus inquilinos.

Sumar ha rechazado por completo la medida, al igual que Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). considera que privilegia a los caseros, por lo que la medida podría no salir adelante porque son los socios indispensables del Ejecutivo.

Pedro Sánchez también ha confirmado otras medidas para atajar el problema del alquiler, que incluyen un límite a los alquileres de temporada y el freno ala Buso del alquiler por habitaciones.

Las normas deberían salir adelante en forma de real decreto, pero tendrían que pasar después por el Congreso, por lo que es complicado que puedan obtener el apoyo necesario.