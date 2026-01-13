Los Replicantes
Buscar

Economía

La desigualdad del alquiler: la renta de los caseros supera en un 82% a los inquilinos

Las medidas para intervenir el mercado del alquiler han generado discrepancias en la coalición de Gobierno.

La desigualdad del alquiler: la renta de los caseros supera en un 82% a los inquilinos
Alquiler de viviendas Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

13 Enero 2026 16:54 (hace 6 horas)

Sale a la luz la desigualdad que esconde el mercado del alquiler en España. Según recoge un informe que está desarrollando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para conocer la situación de los inquilinos en el mercado de la vivienda, los ingresos de los caseros son un 82% superiores a los de los inquilinos.

Vídeos Los Replicantes

El informe se basa en datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa a brecha de ingresos entre los caseros y los inquilinos en 23.638 euros, ya que los arrendadores tienen una renta mediana de 52.449 euros frente a los 28.810 euros de los inquilinos.

El mercado del alquiler encierra una gran desigualdad en España
El mercado del alquiler encierra una gran desigualdad en España Envato Elements

El ministerio, que encabeza Pablo Bustinduy (Sumar) recoge que en las Comunidades Autónomas de Valencia, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias, los ingresos de los caseros ya duplican al de los inquilinos.

Conflicto por los descuentos fiscales a caseros

Estos datos salen a la luz en plena discrepancia en el seno del Gobierno por la política para intervenir el mercado del alquiler. Muchos inquilinos se enfrentan ahora a la revisión de los contratos firmados en plena pandemia, lo que podría disparar las cuotas para muchos ciudadanos.

En este contexto, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado un compendio de medidas que incluye una bonificación del 100% en el IRPF para aquellos caseros que opten por no subir las cuotas de sus inquilinos.

Sumar ha rechazado por completo la medida, al igual que Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). considera que privilegia a los caseros, por lo que la medida podría no salir adelante porque son los socios indispensables del Ejecutivo.

Pedro Sánchez también ha confirmado otras medidas para atajar el problema del alquiler, que incluyen un límite a los alquileres de temporada y el freno ala Buso del alquiler por habitaciones.

Las normas deberían salir adelante en forma de real decreto, pero tendrían que pasar después por el Congreso, por lo que es complicado que puedan obtener el apoyo necesario.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones por abusar de los consumidores

Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones por abusar de los consumidores

Cuál es el país más barato del mundo: playas paradisíacas y alquiler por 200 euros

Cuál es el país más barato del mundo: playas paradisíacas y alquiler por 200 euros

Aviso del Banco de España: riesgo para los que paguen alquiler con transferencia bancaria

Aviso del Banco de España: riesgo para los que paguen alquiler con transferencia bancaria

Consumo investiga a Alquiler Seguro por posibles abusos en la gestión de arrendamientos

Consumo investiga a Alquiler Seguro por posibles abusos en la gestión de arrendamientos

Consumo investiga a Alquiler Seguro por posibles abusos en la gestión de arrendamientos

Consumo investiga a Alquiler Seguro por posibles abusos en la gestión de arrendamientos

Estos son los propietarios exentos del IRPF por el alquiler de sus viviendas

Estos son los propietarios exentos del IRPF por el alquiler de sus viviendas

Contenidos que te pueden interesar
Detenido por asesinar a un joven de 21 años en Las Palmas por "orgullo"

Detenido por asesinar a un joven de 21 años en Las Palmas por "orgullo"

La desigualdad del alquiler: la renta de los caseros supera en un 82% a los inquilinos

La desigualdad del alquiler: la renta de los caseros supera en un 82% a los inquilinos

Ayudas a la maternidad 2026: así puedes conseguir un ingreso de 500 euros

Ayudas a la maternidad 2026: así puedes conseguir un ingreso de 500 euros

Mueren dos pacientes de cáncer en el Hospital de Burgos por un fallo de uso de medicamento

Mueren dos pacientes de cáncer en el Hospital de Burgos por un fallo de uso de medicamento

La red social X sufre una caída a nivel mundial

La red social X sufre una caída a nivel mundial

Adiós El Corte Inglés: cierra este emblemático centro comercial en España

Adiós El Corte Inglés: cierra este emblemático centro comercial en España

Abren una investigación en la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias por agresión sexual

Abren una investigación en la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias por agresión sexual

Muere repentinamente el novillero Nicolás Cubero a los 17 años

Muere repentinamente el novillero Nicolás Cubero a los 17 años