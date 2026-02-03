Los Replicantes
De qué ha muerto el periodista y escritor Carlos Hernández a los 57 años

Carlos Hernández de Miguel contaba con una gran carrera en el periodismo y en la investigación sobre el franquismo.

El periodista y escritor Carlos Hernández de Miguel Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

03 Febrero 2026 15:14 (hace 10 horas)

El periodista y escritor Carlos Hernández de Miguel ha fallecido a los 57 años. La causa de su muerte se encuentra en una enfermedad, según ha publicado elDiario, medio en el que colaboraba.

Durante su carrera en el periodismo, trabajó como corresponsal de guerra relatando los conflictos armados de Kosovo, Afganistán, Palestina o Irak. Además, era uno de los periodistas que se encontraban junto a José Couso cuando fue asesinado en Irak por fuerzas de Estados Unidos. Desde entonces, había luchado para exigir justicia y que su muerte no quedase en el olvido.

Compromiso con la memoria y los derechos humanos

Carlos Hernández de Miguel dedicó gran parte de su trayectoria profesional a investigar sobre la dictadura franquista y la situación de los militantes republicanos españoles deportados a campos de concentración nazis.

Como resultado de esta labor, firmó algunos trabajos muy relevantes, como los libros 'Los últimos españoles de Mauthausen' (2015), 'Los campos de concentración de Franco' (2019) o el cómic 'Deportado4443'.

Además, el periodista también trabajó como asesor de comunicación política ye empresarial, así como llegó a ser redactor jefe del semanario La Clave. También incursionó en la ficción con la novela 'Créeme. No es una novela, es vuestro futuro', una distopía sobre el avance de la extrema derecha populista, que se publicó hace menos de un año. Este 11 de febrero estaba a punto de cumplir 57 años.

