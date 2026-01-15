De qué ha muerto Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía

Luto en la Casa Real. Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, ha muerto a los 83 años tras una larga enfermedad. Su fallecimiento ha causado gran conmoción en la realeza, pero especialmente en la reina emérita, que había acompañado a su hermana pequeña hasta su muerte.

Durante los últimos años, la salud de Irene de Grecia había sufrido un fuerte deterioro por el 'mal del olvido'. Por este motivo, fue sufriendo la pérdida progresiva de memoria hasta no reconocer a muchos de sus seres queridos.

Muy cercana a la reina Sofía

Irene de Grecia fue siempre muy cercana a la reina Sofía, desde que se mudó al Palacio de la Zarzuela en 1981 tras la muerte de su madre. Era muy conocida por su carácter familiar, pasión por la cultura y entrega a las causas humanitarias.

A pesar de que contaba con el título de princesa, siempre se había alejado públicamente del mundo ostentoso que suele rodear a las monarquías y renunció a un perfil público para optar por un papel secundario al lado de su hermana.

Nacida el 11 de mayo de 1942 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), durante el exilio de la familia real griega en la Segunda Guerra Mundial, fue hija menor del rey Pablo I de Grecia y la reina Federica de Hannover, por tanto, hermana de Sofía y Constantino.

Desde muy joven mostró su interés por la música y las artes, con un talento muy destacado en el piano. Irene volvió a Grecia tras la guerra y creció en el ambiente férreo de la realeza.

El golpe militar de 1967 finalmente llevó a la familia nuevamente al exilio y comenzó a estudiar Arqueología por el interés que le despertaba. Durante seis años vivió en la India con su madre y creó un gran interés también por la espiritualidad, codeándose con la familia Gandhi.

No han trascendido muchos detalles sobre su vida sentimental. Nunca se casó, pero mantuvo un sonado romance con Mauricio de Hesse, hijo de Felipe de Hesse-Kassel y la princesa Mafalda de Saboya, aunque no llegó a extenderse en el tiempo.