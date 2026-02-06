De qué ha muerto Cristina Pérez Galcenco a los 21 años: hija del futbolista Nacho Pérez

Luto en el mundo del modelase. Cristina Pérez Galcenco, joven modelo de 21 años con una prometedora carrera internacional, ha sido encontrada sin vida este martes 3 de febrero en Caleta Vélez (Málaga).

El fallecimiento de la joven se produjo por causas naturales y, según las primeras pesquisas de la investigación, el fallecimiento no estaría relacionado con una muerte violenta.

Cristian era hija del futbolista Nacho Pérez, que fue portero del Sporting de Gijón en la década de 1970 y con el que debutó en Primera División en la temporada 1975-1976, y de la Moldavia Tatiana Galcenco.

Nació por circunstancias en Lanzarote, pero siendo apenas un bebé se trasladó junto a su familia a Lugones (Asturias), donde creció y dio sus primeros pasos en el mundo de la moda. Desde los 14 años fue una de las modelos habituales en la Pasarela Campoamor, que se celebra anualmente en el Teatro Campoamor de Oviedo.

La moda: su gran pasión

Cristina Pérez Galcenco compaginó inicialmente sus estudios con la gimnasia rítmica, pero al dejar los entrenamientos dio el salto profesional al mundo de la moda. De ahí, preparó su primer catálogo fotográfico, con el que inició su carrera.

Durante su trayectoria, Cristina desfiló en algunas de las principales pasarelas nacionales e internacionales. Entre otras, participó en las Fashion Week de Madrid, París y Milán y trabajó en campañas y sesiones para firmas como Stradivarius, además de colaborar en 'showrooms' junto a marcas de lujo como Versace y Louis Vuitton. También desarrolló parte de su carrera en China, donde trabajó durante varios meses.

Al momento de su fallecimiento, la joven estaba residiendo en Málaga, donde realizaba un curso de formación. Se prevé que su cuerpo sea trasladado en los próximos días a Asturias, donde se celebrará su funeral, a la espera de que la familia concrete una fecha. Una noticia que ha generado gran conmoción en el mundo del modelase, pero especialmente entre su familia, puesto que a sus 21 años tenía todo un mundo por delante.