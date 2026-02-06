Los Replicantes
Buscar

Noticias

De qué ha muerto Cristina Pérez Galcenco a los 21 años: hija del futbolista Nacho Pérez

El fallecimiento de la conocida modelo, hija del futbolista del Sporting de Gijón, Nacho Pérez, ha generado gran conmoción.

De qué ha muerto Cristina Pérez Galcenco a los 21 años: hija del futbolista Nacho Pérez
La modelo Cristina Pérez Galcenco Foto: RRSS
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

06 Febrero 2026 17:19 (hace 2 horas)

Luto en el mundo del modelase. Cristina Pérez Galcenco, joven modelo de 21 años con una prometedora carrera internacional, ha sido encontrada sin vida este martes 3 de febrero en Caleta Vélez (Málaga).

Vídeos Los Replicantes

El fallecimiento de la joven se produjo por causas naturales y, según las primeras pesquisas de la investigación, el fallecimiento no estaría relacionado con una muerte violenta.

Cristian era hija del futbolista Nacho Pérez, que fue portero del Sporting de Gijón en la década de 1970 y con el que debutó en Primera División en la temporada 1975-1976, y de la Moldavia Tatiana Galcenco.

Nació por circunstancias en Lanzarote, pero siendo apenas un bebé se trasladó junto a su familia a Lugones (Asturias), donde creció y dio sus primeros pasos en el mundo de la moda. Desde los 14 años fue una de las modelos habituales en la Pasarela Campoamor, que se celebra anualmente en el Teatro Campoamor de Oviedo.

La moda: su gran pasión

Cristina Pérez Galcenco compaginó inicialmente sus estudios con la gimnasia rítmica, pero al dejar los entrenamientos dio el salto profesional al mundo de la moda. De ahí, preparó su primer catálogo fotográfico, con el que inició su carrera.

Durante su trayectoria, Cristina desfiló en algunas de las principales pasarelas nacionales e internacionales. Entre otras, participó en las Fashion Week de Madrid, París y Milán y trabajó en campañas y sesiones para firmas como Stradivarius, además de colaborar en 'showrooms' junto a marcas de lujo como Versace y Louis Vuitton. También desarrolló parte de su carrera en China, donde trabajó durante varios meses.

Al momento de su fallecimiento, la joven estaba residiendo en Málaga, donde realizaba un curso de formación. Se prevé que su cuerpo sea trasladado en los próximos días a Asturias, donde se celebrará su funeral, a la espera de que la familia concrete una fecha. Una noticia que ha generado gran conmoción en el mundo del modelase, pero especialmente entre su familia, puesto que a sus 21 años tenía todo un mundo por delante.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Contenidos que te pueden interesar
Tragedia en el restaurante: muere un cocinero tras meter la cabeza en una freidora

Tragedia en el restaurante: muere un cocinero tras meter la cabeza en una freidora

Por qué el Gobierno vasco concede libertad al ex jefe de ETA Txeroki entre semana

Por qué el Gobierno vasco concede libertad al ex jefe de ETA Txeroki entre semana

Alerta alimentaria: retiran esta leche en polvo para bebés del supermercado

Alerta alimentaria: retiran esta leche en polvo para bebés del supermercado

De qué ha muerto Cristina Pérez Galcenco a los 21 años: hija del futbolista Nacho Pérez

De qué ha muerto Cristina Pérez Galcenco a los 21 años: hija del futbolista Nacho Pérez

Adiós Mercadona: retira estas secciones de sus supermercados

Adiós Mercadona: retira estas secciones de sus supermercados

Bote récord de 'Pasapalabra': cuánto cobrará Rosa Rodríguez tras pasar por Hacienda

Bote récord de 'Pasapalabra': cuánto cobrará Rosa Rodríguez tras pasar por Hacienda

Adiós a viajes con mascotas en la Unión Europea: nueva normativa desde el 22 de abril

Adiós a viajes con mascotas en la Unión Europea: nueva normativa desde el 22 de abril

Qué es el Trop-plein: la razón por la que sale agua de los enchufes en Grazalema

Qué es el Trop-plein: la razón por la que sale agua de los enchufes en Grazalema