Los Replicantes
Buscar
Usuario

Televisión

De qué ha muerto Esther Uria ('Cuéntame cómo pasó', 'Hospital Central) a los 55 años

La intérprete combinó su pasión por el mundo de la interpretación con su interés en el mundo de la docencia.

De qué ha muerto Esther Uria ('Cuéntame cómo pasó', 'Hospital Central) a los 55 años
La actriz Esther Uria Foto: EAB
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

29 Octubre 2025 16:53 (hace 11 horas)

La actriz Esther Uria ha muerto a los 55 años en el Hospital Donostia tras haber sido diagnosticada de una breve enfermedad. Originaria de San Sebastián, contaba con una larga trayectoria en el mundo de la interpretación, con obras de teatro como 'La cacatúa verde' o 'La importancia de llamarse Ernesto'.

Vídeos Los Replicantes

Además, en televisión había trabajado en importantes producciones que permanecen en la memoria de todos los televidentes, como 'Hospital Central' o la serie 'Cuéntame cómo pasó'. Su fallecimiento, con tan solo 55 años, fue publicado por Diario Vasco.

Un currículum prestigioso

A pesar de que Esther Uria logró gran éxito en el teatro y televisión, optó en 2008 por pausar su carrera para retomar sus estudios. De este modo, logró unir las artes escénicas y la docencia. Además de licenciada en Arte Dramático por la Escuela de Antzerti, también se dedicó a la pedagogía y obtuvo el Premio Extraordinario en Educación Especial y el Premio Fin de Carrera en Psicopedagogía.

Además de un Máster de Formación de Profesorado en Secundaria, en 2014 logró una beca para desarrollar su tesis sobre el teatro como herramienta pedagógica, una investigación que luego completó en la Universidad de Victoria de Canadá.

En 2018, Esther Uria se doctoró en la EHU/UPV con una tesis que le permitió combinar sus dos mundos. Como explicó en una entrevista, "los profesores tienen mucho de actores: deben saber hablar, dirigirse a un público y lograr que les entiendan".

Esther Uria contaba con una extensa experiencia en producciones. Participó en algunos proyectos de la ETB, como 'Euskolegas' o 'Pilotari'. Además, también se dejó ver en series como 'El doctor Mateo (Antena 3), 'El comisario' (Telecinco) o 'Amistades peligrosas' (Cuatro).

Lo más compartido

  1. La vacuna que está evitando que miles de recién nacidos se queden en el hospital
  2. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  3. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  4. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  5. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  6. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  7. Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre
  8. PP y VOX se disparan en las encuestas: así quedaría el Congreso si se celebran elecciones
  9. Si tienes alguna de estas dos apps en tu móvil, elimínalas: son software espía
  10. El inesperado movimiento de Interpol por la desaparición de Matilde Muñoz en Indonesia
Contenidos que te pueden interesar
Alerta alimentaria: retiran estos populares bollos del supermercado con trozos de plástico

Alerta alimentaria: retiran estos populares bollos del supermercado con trozos de plástico

Quién es Carlos Fernández: concejal marbellí del Caso Malaya detenido tras 20 años fugado

Quién es Carlos Fernández: concejal marbellí del Caso Malaya detenido tras 20 años fugado

De qué ha muerto Esther Uria ('Cuéntame cómo pasó', 'Hospital Central) a los 55 años

De qué ha muerto Esther Uria ('Cuéntame cómo pasó', 'Hospital Central) a los 55 años

Sale a la luz un brutal vídeo en el Instagram de Daniel Sancho: publicado en plena cárcel

Sale a la luz un brutal vídeo en el Instagram de Daniel Sancho: publicado en plena cárcel

Brutal accidente en la A-42 y la M-50: un conductor drogado causa múltiples colisiones

Brutal accidente en la A-42 y la M-50: un conductor drogado causa múltiples colisiones

No aparques en estas plazas: la DGT quiere aumentar las multas a 500 euros

No aparques en estas plazas: la DGT quiere aumentar las multas a 500 euros

Adiós WhatsApp: deja de funcionar en todos estos teléfonos desde el 1 de noviembre

Adiós WhatsApp: deja de funcionar en todos estos teléfonos desde el 1 de noviembre

Calendario laboral 2026: estos son todos los festivos nacionales

Calendario laboral 2026: estos son todos los festivos nacionales