Los Replicantes
Buscar

Economía

Cuánto sube el precio del transporte público en Madrid en 2026: nuevos precios

El descuento provisional al transporte termina el 31 de diciembre y se abre la posibilidad de regresar a los precios previos.

Cuánto sube el precio del transporte público en Madrid en 2026: nuevos precios
Tarjeta TTP abono transporte Madrid Foto: CRTM
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

02 Diciembre 2025 12:25 (hace 13 horas)

La incógnita se cierne sobre el futuro inmediato de los precios del transporte público en la Comunidad de Madrid. La región mantiene la bonificación parcial aprobada contra la inflación a partes iguales con el Gobierno de España, que en principio se mantiene de forma temporal.

Vídeos Los Replicantes

El pasado 1 de julio de 2025, se incrementaron los precios del transporte público, ya que el descuento sobre los precios oficiales pasó del 60% al 40%. Sin embargo, en el incremento se excluyó a los jubilados mayores de 65 años, con gratuidad en el transporte, así como los menores de 14 años, a quienes se amplió esta medida.

La extensión temporal de los descuentos del transporte público se aprobó en el verano pasado hasta el 31 de diciembre de 2025. No queda ya ni siquiera un mes para conocer qué ocurrirá con los precios del transporte, ya que se pueden dar tres opciones: una nueva extensión del descuento actual, que se haga permanente o que, por el contrario, se apruebe una nueva subida de tarifas.

Los precios del transporte público pueden experimentar cambios en 2026
Los precios del transporte público pueden experimentar cambios en 2026 CC

En la actualidad, los precios del transporte público se mantienen con el 40% de subvención respecto a las tarifas oficiales. Dependiendo de la zona, los abono transporte de Madrid cuestan en estos momentos de la siguiente manera.

  • Abono Joven (hasta 25 años): 10 euros
  • Zona A: 32,70 euros
  • Zona B1: 38,20 euros
  • Zona B2: 43,20 euros
  • Zona B3/C1/C2: 49,20 euros
  • Zona E1: 66,30 euros
  • Zona E2: 79 euros
  • Tarjeta infantil: gratis
  • Más de 65 años: gratis

    • Pero ahora la duda llega con 2026, ya que muchos preguntan qué medida se aprobará sobre los nuevos precios del transporte público en Madrid. En un contexto de elevada inflación de los productos básicos, muchas familias se están viendo con dificultades para afrontar el final de mes. Por este motivo, conocer el precio de un gasto fijo como el abono transporte es fundamental.

    Costes antes de los descuentos: así podrían subir los precios del transporte público en Madrid

    En el caso de que finalmente se apruebe el regreso a los precios del transporte público previos a los descuentos, el encarecimiento sería especialmente sensible, sobre todo, para aquellos ciudadanos más alejados de Madrid capital. Estos son los precios oficiales.

  • Abono Joven (hasta 25 años): 20 euros
  • Zona A: 54,60 euros
  • Zona B1: 63,70 euros
  • Zona B2: 72 euros
  • Zona B3/C1/C2: 82 euros
  • Zona E1: 110,60 euros
  • Zona E2: 131,80 euros
  • Tarjeta infantil: gratis
  • Más de 65 años: 3,30 euros

    • Por el momento, no se conoce qué decisión adoptará la Comunidad de Madrid al respecto. A pesar de que achaca al Ministerio de Transportes desconocer el futuro de las subvenciones, la realidad es que el Gobierno regional se encarga de aprobar las tarifas del servicio a través del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), organismo dependiente de su Administración que coordina todo el transporte público madrileño.

    La región ha aprobado cuantiosas reducciones de impuestos en Madrid, pero por el momento no ha mostrado disposición a fijar como definitivos los precios reducidos en el transporte público. Si se diese finalmente el drástico incremento, se sumaría a una precaria situación derivada del empobrecimiento generalizado por la inflación y una dificultad creciente en el acceso a la vivienda.

    Lo más compartido

    1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
    2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
    3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
    4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
    5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
    6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
    7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
    8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
    9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
    10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
    Artículos relacionados
    El truco para pagar menos por el abono transporte: puedes extenderlo hasta el 30 de agosto

    El truco para pagar menos por el abono transporte: puedes extenderlo hasta el 30 de agosto

    Adiós al abono transporte de Madrid: nuevo bono para Metro, EMT y Cercanías en noviembre

    Adiós al abono transporte de Madrid: nuevo bono para Metro, EMT y Cercanías en noviembre

    Ya es oficial: puedes utilizar el abono transporte de Madrid con tu teléfono móvil

    Ya es oficial: puedes utilizar el abono transporte de Madrid con tu teléfono móvil

    Adiós a la tarjeta del abono transporte Madrid: se desactiva para todos estos usuarios

    Adiós a la tarjeta del abono transporte Madrid: se desactiva para todos estos usuarios

    El truco para pagar menos por el abono transporte: puedes extenderlo hasta el 30 de agosto

    El truco para pagar menos por el abono transporte: puedes extenderlo hasta el 30 de agosto

    Cambios en el abono transporte de Madrid: este es el nuevo modelo que entrará en vigor

    Cambios en el abono transporte de Madrid: este es el nuevo modelo que entrará en vigor

    Contenidos que te pueden interesar
    Adiós Movistar, MasOrange y Vodafone: así subirán sus tarifas en 2026

    Adiós Movistar, MasOrange y Vodafone: así subirán sus tarifas en 2026

    Confirmado por la OMS: aprueba estos dos nuevos fármacos adelgazantes

    Confirmado por la OMS: aprueba estos dos nuevos fármacos adelgazantes

    El biotecnólogo Mikel Pérez revela trampas en el supermercado: cómo ahorrar en la compra

    El biotecnólogo Mikel Pérez revela trampas en el supermercado: cómo ahorrar en la compra

    Qué riesgo hay por comer carne de cerdo: en plena alerta por peste porcina africana

    Qué riesgo hay por comer carne de cerdo: en plena alerta por peste porcina africana

    Sale a la luz la última llamada de las adolescentes muertas en un parque de Jaén

    Sale a la luz la última llamada de las adolescentes muertas en un parque de Jaén

    Adiós llamadas 'spam': la Policía Nacional explica cómo dejar de recibirlas

    Adiós llamadas 'spam': la Policía Nacional explica cómo dejar de recibirlas

    Detenida la ex jefa de Exteriores de la UE Federica Mogherini por corrupción

    Detenida la ex jefa de Exteriores de la UE Federica Mogherini por corrupción

    Adiós Verifactu: por qué Hacienda retrasa su entrada en vigor y anuncia nueva fecha

    Adiós Verifactu: por qué Hacienda retrasa su entrada en vigor y anuncia nueva fecha