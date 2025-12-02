Cuánto sube el precio del transporte público en Madrid en 2026: nuevos precios

La incógnita se cierne sobre el futuro inmediato de los precios del transporte público en la Comunidad de Madrid. La región mantiene la bonificación parcial aprobada contra la inflación a partes iguales con el Gobierno de España, que en principio se mantiene de forma temporal.

El pasado 1 de julio de 2025, se incrementaron los precios del transporte público, ya que el descuento sobre los precios oficiales pasó del 60% al 40%. Sin embargo, en el incremento se excluyó a los jubilados mayores de 65 años, con gratuidad en el transporte, así como los menores de 14 años, a quienes se amplió esta medida.

La extensión temporal de los descuentos del transporte público se aprobó en el verano pasado hasta el 31 de diciembre de 2025. No queda ya ni siquiera un mes para conocer qué ocurrirá con los precios del transporte, ya que se pueden dar tres opciones: una nueva extensión del descuento actual, que se haga permanente o que, por el contrario, se apruebe una nueva subida de tarifas.

Los precios del transporte público pueden experimentar cambios en 2026 CC

En la actualidad, los precios del transporte público se mantienen con el 40% de subvención respecto a las tarifas oficiales. Dependiendo de la zona, los abono transporte de Madrid cuestan en estos momentos de la siguiente manera.

Abono Joven (hasta 25 años): 10 euros

Zona A: 32,70 euros

Zona B1: 38,20 euros

Zona B2: 43,20 euros

Zona B3/C1/C2: 49,20 euros

Zona E1: 66,30 euros

Zona E2: 79 euros

Tarjeta infantil: gratis

Más de 65 años: gratis

Pero ahora la duda llega con 2026, ya que muchos preguntan qué medida se aprobará sobre los nuevos precios del transporte público en Madrid. En un contexto de elevada inflación de los productos básicos, muchas familias se están viendo con dificultades para afrontar el final de mes. Por este motivo, conocer el precio de un gasto fijo como el abono transporte es fundamental.

Costes antes de los descuentos: así podrían subir los precios del transporte público en Madrid

En el caso de que finalmente se apruebe el regreso a los precios del transporte público previos a los descuentos, el encarecimiento sería especialmente sensible, sobre todo, para aquellos ciudadanos más alejados de Madrid capital. Estos son los precios oficiales.

Abono Joven (hasta 25 años): 20 euros

Zona A: 54,60 euros

Zona B1: 63,70 euros

Zona B2: 72 euros

Zona B3/C1/C2: 82 euros

Zona E1: 110,60 euros

Zona E2: 131,80 euros

Tarjeta infantil: gratis

Más de 65 años: 3,30 euros

Por el momento, no se conoce qué decisión adoptará la Comunidad de Madrid al respecto. A pesar de que achaca al Ministerio de Transportes desconocer el futuro de las subvenciones, la realidad es que el Gobierno regional se encarga de aprobar las tarifas del servicio a través del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), organismo dependiente de su Administración que coordina todo el transporte público madrileño.

La región ha aprobado cuantiosas reducciones de impuestos en Madrid, pero por el momento no ha mostrado disposición a fijar como definitivos los precios reducidos en el transporte público. Si se diese finalmente el drástico incremento, se sumaría a una precaria situación derivada del empobrecimiento generalizado por la inflación y una dificultad creciente en el acceso a la vivienda.