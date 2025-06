Cambios en el abono transporte de Madrid: este es el nuevo modelo que entrará en vigor

Adiós al abono transporte como lo conocíamos hasta ahora. Llegan cambios en un sistema de transporte público que utilizan más de tres millones a personas todos los días en la Comunidad de Madrid. Un único billete para Metro, EMT, autobuses interurbanos y trenes de Cercanías Renfe que da un giro de 180 grados.

El Consorcio Regional de Transportes (CRTM) ha anunciado un importante plan que transformará la experiencia de viaje de todos los ciudadanos. De este modo, el sistema dirá adiós a las recargas tradicionales del abono para abrazar un nuevo modelo digital y flexible que se inspira en ciudades punteras como Londres.

Este neuvo sistema es el conocido como 'billete basado en cuenta' o ABT (Account Based Ticketing), que busca modernizar el método de acceso al transporte público. Con esta innovación, los usuarios podrán olvidarse de recargar físicamente el abono y tampoco necesitarán billetes individuales.

Los usuarios tendrán, de este modo, la oportunidad de pagar solo a final de mes la tarifa más económica en función de los usos que hayan realizado, en lugar de tener que estar planificando abonos o diferentes billetes haciendo previsiones hacia el futuro.

Los viajeros podrán utilizar tarjetas bancarias, el dispositivo móvil e incluso códigos QR que les permitirán acceder directamente a los servicios. Desde el segundo semestre de 2025 arrancará la fase de desarrollo, para la que se ha aprobado una inversión inicial de 25 millones de euros. La implementación completa se podría concretar en el plazo de dos a cuatro años.

Así funciona el sistema ABT

El sistema ABT centraliza toda la información de los usuarios en una cuenta digital. Cada vez que el viajero emplea el transporte público, se registra la entrada mediante un método de pago vinculado a dicha cuenta. Cuando termina el día o el trayecto, el sistema calcula automáticamente la mejor tarifa para los desplazamientos realizados.

El nuevo sistema favorecerá la integración entre operadores de transporte público CC

Este sistema supone una clara ventaja para los usuarios, que ya no necesitarán previamente el tipo de billete o abono, en función de previsiones. Por el contrario, será el sistema el que, tras tener constancia del uso, ajustará automáticamente la tarifa a la más conveniente, en función de la que sea más barata.

El nuevo modelo sigue el criterio 'Pay As You Go' (pago por uso) y ha sido adoptada en ciudades como Londres, Singapur o Chicago. En la capital británica, este sistema de cobro por el uso del transporte público ya lleva más de una década en vigor. Además, en la actualidad, ya hay más de 500 ciudades en todo el mundo bajo este sistema.

El giro en el transporte público de Madrid no solo supone una ventaja en las tarifas. El sistema también contará con mayor información sobre flujo real de pasajeros, que permitirá optimizar recursos y planificar mejoras de manera más precisa, buscando además una reducción en las colas de recarga y mayor eficiencia en el control de accesos.

Además, el nuevo sistema también logra una mayor integración entre diferentes operadores de transporte público, como Metro, Cercanías o autobús. De este modo, se facilita una red realmente integrada de movilidad bajo un solo sistema de pago y no con multitud de billetes por operador o zona.

Los actuales títulos de transporte seguirán siendo válidos durante el período de transición. Además, se podrán vincular a la tarjeta tradicional para mantener descuentos personalizados o tarifas especiales, como el abono joven. Además, se incluirán protocolos avanzados de seguridad y privacidad para garantizar la protección de datos de los usuarios.