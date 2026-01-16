El sueldazo que se embolsa Carmen Borrego por concursar en 'GH Dúo'

Sale a la luz el brutal sueldazo que se embolsa Carmen Borrego por su participación en 'Gran Hermano Dúo' en Telecinco. Convertida en una de las grandes protagonistas del 'reality show'.

La nueva edición con famosos llega repentinamente a Telecinco tras el fracaso previo de 'Gran Hermano 20', que tuvo que abandonar abruptamente sus emisiones con salidas masivas de la casa por las bajas audiencias que estaba cosechando.

La principal cadena de Mediaset España se ve obligada a reformular un formato que tiene un gran presupuesto detrás, pero también a buscar nuevos buques insignia que saquen a flote la crisis de audiencias que vive Telecinco.

El caché de Carmen Borrego en 'GH Dúo': esto cobra por semana

Por todos estos motivos, Telecinco se está viendo obligada a recurrir a famosos que logren una mayor conexión con la audiencia y, en la medida de lo posible, regresar al modelo de retroalimentación entre programas que logró fidelizar a la audiencia en la era Vasile.

Carmen Borrego es uno de los grandes revulsivos en la actual edición de GH Dúo Mediaset España

Una de las concursantes estrella del formato es Carmen Borrego. Según han publicado varios medios, habría cerrado un caché de hasta 10.000 euros semanales por su participación en el programa.

La hija de María Teresa Campos se perfila como una de las grandes estrellas y reclamo de esta edición. La cadena sabe que su participación puede generar debate, especialmente en redes sociales, donde busca una mayor repercusión.

La colaboradora había recudido su presencia mediática durante los últimos meses y, cuando la cadena le ofreció participar en el programa, no dio un 'sí' inmediato, sino que su decisión fue fruto de un tiempo de reflexión.

Además, como se recordó en la primera gala, Carmen Borrego no guardaba un recuerdo especialmente cariñoso de 'Gran Hermano', por algunos incidentes como Payasín y su tartazo (que derivó en un traumatismo en la región cervical y contusión en mandíbula derecha con reposo de siete días); así como la presión que exige un formato de estas características, de exposición continua.

Telecinco intenta ahora recuperar la conexión con los espectadores apostando por perfiles de gran relevancia mediática. Por el momento, la repercusión de esta edición está siendo muy superior a 'GH 20', que fracasó en su intento de conquistar a la audiencia y abrió el debate sobre el futuro real del formato.