Los Replicantes
Buscar

Televisión

El sueldazo que se embolsa Carmen Borrego por concursar en 'GH Dúo'

La edición con famosos de 'GH Dúo' intenta recuperar la conexión del formato estrella de Telecinco con la audiencia.

El sueldazo que se embolsa Carmen Borrego por concursar en 'GH Dúo'
Carmen Borrego, concursante de GH Dúo Foto: Mediaset España

Redacción

16 Enero 2026 12:34 (hace 8 minutos)

Sale a la luz el brutal sueldazo que se embolsa Carmen Borrego por su participación en 'Gran Hermano Dúo' en Telecinco. Convertida en una de las grandes protagonistas del 'reality show'.

Vídeos Los Replicantes

La nueva edición con famosos llega repentinamente a Telecinco tras el fracaso previo de 'Gran Hermano 20', que tuvo que abandonar abruptamente sus emisiones con salidas masivas de la casa por las bajas audiencias que estaba cosechando.

La principal cadena de Mediaset España se ve obligada a reformular un formato que tiene un gran presupuesto detrás, pero también a buscar nuevos buques insignia que saquen a flote la crisis de audiencias que vive Telecinco.

El caché de Carmen Borrego en 'GH Dúo': esto cobra por semana

Por todos estos motivos, Telecinco se está viendo obligada a recurrir a famosos que logren una mayor conexión con la audiencia y, en la medida de lo posible, regresar al modelo de retroalimentación entre programas que logró fidelizar a la audiencia en la era Vasile.

Carmen Borrego es uno de los grandes revulsivos en la actual edición de GH Dúo
Carmen Borrego es uno de los grandes revulsivos en la actual edición de GH Dúo Mediaset España

Una de las concursantes estrella del formato es Carmen Borrego. Según han publicado varios medios, habría cerrado un caché de hasta 10.000 euros semanales por su participación en el programa.

La hija de María Teresa Campos se perfila como una de las grandes estrellas y reclamo de esta edición. La cadena sabe que su participación puede generar debate, especialmente en redes sociales, donde busca una mayor repercusión.

La colaboradora había recudido su presencia mediática durante los últimos meses y, cuando la cadena le ofreció participar en el programa, no dio un 'sí' inmediato, sino que su decisión fue fruto de un tiempo de reflexión.

Además, como se recordó en la primera gala, Carmen Borrego no guardaba un recuerdo especialmente cariñoso de 'Gran Hermano', por algunos incidentes como Payasín y su tartazo (que derivó en un traumatismo en la región cervical y contusión en mandíbula derecha con reposo de siete días); así como la presión que exige un formato de estas características, de exposición continua.

Telecinco intenta ahora recuperar la conexión con los espectadores apostando por perfiles de gran relevancia mediática. Por el momento, la repercusión de esta edición está siendo muy superior a 'GH 20', que fracasó en su intento de conquistar a la audiencia y abrió el debate sobre el futuro real del formato.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'

Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'

Qué fue de Íñigo González ('GH1'): del éxito en televisión a una institución pública

Qué fue de Íñigo González ('GH1'): del éxito en televisión a una institución pública

Melody planea ir a Telecinco para hablar de Eurovisión 2025: el dineral que negocia

Melody planea ir a Telecinco para hablar de Eurovisión 2025: el dineral que negocia

Melody planea ir a Telecinco para hablar de Eurovisión 2025: el dineral que negocia

Melody planea ir a Telecinco para hablar de Eurovisión 2025: el dineral que negocia

Sale a la luz el verdadero motivo tras la salida de David Cantero de Telecinco

Sale a la luz el verdadero motivo tras la salida de David Cantero de Telecinco

Las declaraciones de Ana Rosa Quintana y su cameo en 'Soy Nevenka': "Ya era mala antes"

Las declaraciones de Ana Rosa Quintana y su cameo en 'Soy Nevenka': "Ya era mala antes"

Contenidos que te pueden interesar
Golpe a Hazte Oír: por qué la Fiscalía rechaza su demanda contra Zapatero por narcotráfico

Golpe a Hazte Oír: por qué la Fiscalía rechaza su demanda contra Zapatero por narcotráfico

Adiós El Corte Inglés: cierra y reforma este histórico centro comercial de Madrid

Adiós El Corte Inglés: cierra y reforma este histórico centro comercial de Madrid

Julio Iglesias rompe su silencio con un comunicado ante las acusaciones de agresión sexual

Julio Iglesias rompe su silencio con un comunicado ante las acusaciones de agresión sexual

Muere la influencer Sara Bennet tras anunciar su fallecimiento a los 39 años

Muere la influencer Sara Bennet tras anunciar su fallecimiento a los 39 años

El ex fotógrafo de Julio Iglesias rompe su silencio: "Toda la porquería a su alrededor"

El ex fotógrafo de Julio Iglesias rompe su silencio: "Toda la porquería a su alrededor"

Ni Juguettos ni El Corte Inglés: la juguetería que cierra en estas provincias de España

Ni Juguettos ni El Corte Inglés: la juguetería que cierra en estas provincias de España

El jugador de hockey Jesse Kortuem se declara gay inspirado por 'Más que rivales'

El jugador de hockey Jesse Kortuem se declara gay inspirado por 'Más que rivales'

Caos ferroviario: incidencias en la alta velocidad Madrid-Barcelona por una catenaria

Caos ferroviario: incidencias en la alta velocidad Madrid-Barcelona por una catenaria