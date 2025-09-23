Confirmado por el BOE: el inesperado puente que llega en pleno otoño

El final de las vacaciones de verano supone para muchos la vuelta definitiva a la rutina. La temporada estival es un momento crucial para disfrutar de viajes, jornadas de descanso y desconectar de las labores habituales como el trabajo.

Sin embargo, a pesar de que el verano ya ha acabado, todavía quedan oportunidades para planificar descansos e, incluso, plantearse una pequeña escapada para conocer lugares nuevos o aprovechar para, simplemente, desconectar.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado la llegada de un inesperado puente. Se trata de las fiestas por la Virgen de La Almudena, una jornada festiva que se celebra el domingo 9 de noviembre y que cae en domigno, por lo que se traslada al lunes 10, organizando de este modo un puente de tres días.

Festivo en pleno otoño: confirmado un puente de tres días

La celebración de este festivo permitirá disfrutar de la jornada del sábado 8 de noviembre, domingo 9 de noviembre y lunes 10 de noviembre. El Ayuntamiento de Madrid traslada la fiesta de La Almudena a lunes, siendo de este modo un puente de tres días que permite planificar alguna escapada puntual.

El puente será una gran oportunidad para disfrutar de una escapada y desconectar Envato Elements

El calendario laboral de la Comunidad de Madrid tiene una docena de festivos habituales, pero este tiene principal relevancia porque es el primero que se puede celebrar después del verano y llega en pleno otoño, facilitando una pequeña salida en plena época laboral.

Hay que tener en cuenta que en Madrid no se trasladará al lunes otra jornada festiva, el puente del 12 de octubre, que también cae en domingo. Las únicas comunidades que han optado por el cambio son Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura.

La celebración de La Almudena responde a la Virgen de La Almudena, que está muy ligada a la ciudad de Madrid. La catedral se debe a ella, a tan solo unos pocos pasos del Palacio Real. El día grande será el 9 de noviembre, cuando la patrona de Madrid saldrá en procesión por las calles del centro, lo que derivará en un operativo especial con calles cortadas y multitud de fieles en el exterior.