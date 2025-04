Un español prueba la versión rusa de McDonald's y Coca-Cola: su opinión impresiona

Rusia se enfrenta a las sanciones internacionales derivadas de la invasión de Ucrania. Por este motivo, el país tuvo que decir adiós a McDonald's en todo su territorio, así como otras marcas internacionales como Zara, H&M, Nike, Starbucks, Nestlé o Coca-Cola.

La población rusa se vio, de este modo, aún más desconectada de Occidente, aunque algunas marcas retornaron, al menos en su esencia, con la aparición de multitud de clones rusos que siguen el mismo formato, modelo de negocio e incluso en la práctica logos.

Así ocurrió con McDonald's. En todo un giro de 180 grados los restaurantes de la multinacional estadounidense desaparecieron, pero no su esencia. Un franquicia, Oleg Paroev, copió el modelo de negocio e incluso apariencia de los establecimientos y creó la marca Vkusno i Tochka, muy similares a los originales.

Como se puede apreciar en los locales, las diferencias son mínimas, incluso en la carta. Sin embargo, surge la duda sobre el sabor de los productos, así como algunas marcas que también han desaparecido de Rusia y ahora solo se pueden encontrar mediante copias.

El veredicto sobre el McDonald's ruso: un español confirma cómo es Vkusno i Tochka

Un joven español afincado en Suiza, Ruslan (@ruslanensuiza en TikTok) ha desvelado cómo es la versión rusa de McDonald's tras pasar unos días en Moscú y poder comprobar cómo es la carta o el sabor de los productos que se venden en el país eslavo.

El joven recuerda en su vídeo las sanciones y explica que Vkusno i Tochka significa "sabroso y punto" en español. También, que se ha elegido una 'I' rusa como logo, pero que también misteriosamente guarda un gran parecido en su diseño con el original de McDonald's.

Como se puede comprobar, la carta es muy similar y apuesta por una hamburguesa Big Mac que allí se llama Big Hit, una Coca-Cola que allí se llama Dobriy Cola "que significa cola agradable, vamos, Coca-Cola de toda la vida" y unas patatas.

Rusia también ha clonado la Coca-Cola con la marca Dobriy Cola Dobriy Cola

Todo le cuesta 539 rublos, que al cambio son 5,85 euros en total. Pero, a la hora de probar todos los productos, su veredicto es muy claro: no encuentra "nada de diferencia" respecto a un restaurante de McDonald's en España. De hecho, opina que la salsa de ajo que ha pedido, en lugar de la deluxe, "está riquísima". "Tampoco siento ninguna diferencia en cuanto a los nuggets que se pueden comer en España", opina.

En cuanto a la hamburguesa Big Hit, señala que "es literalmente como un Big Mac". "No hay nada de diferencia, como siempre se está deshaciendo", explica sobre uno de los productos más emblemáticos de la cadena estadounidense de comida rápida.

De este modo, Ruslan tiene clara su sentencia tras comer en un restaurante Vkusno i Tochka ruso, que considera una experiencia similar a un McDonald's en España: "No sé cómo lo han conseguido, si tenían las recetas de antes, las han comprado, si es el mismo producto y sólo han cambiado el nombre... Si me tapan los ojos y me dices que lo estoy comiendo en España, 100% diría que no hay ninguna diferencia".