Adiós McDonald's: cambia su histórica marca en pleno giro en su modelo

Adiós McDonald's. La multinacional de comida rápida se ha erigido como la marca líder en su sector, con algunas enseñas especialmente reconocibles por todos. Destaca sobre todas su emblemática imagen de la gran 'M', que permite localizar un restaurante de la franquicia desde lejos sin realizar grandes esfuerzos.

La enseña se ha consolidado entre todos los consumidores y sus productos conectan con todos. Entre ellos, se encuentran los emblemáticos Happy Meal, McFlurry, Big Mac o CBO. Quién no ha probado estos productos que, fácilmente, se vinculan a la multinacional estadounidense.

De este modo, McDonald's se ha labrado una marca consolidada entre todos los consumidores, liderando un sector que está copado de marcas reconocibles como Burger King, KFC, Taco Bell, Carl's Burger, Popeyes, Pans and Company o Rodilla.

Sin embargo, la marca tradicional de la enseña está a punto de cambiar. Tenemos que decir adiós a McDonald's tal y como lo conocemos, puesto que la multinacional estadounidense de restaurantes de comida rápida se prepara para adaptarse a los nuevos tiempos despidiéndose de una de sus marcas más características.

Adiós McDonald's: importante cambio en su imagen de marca

En el marco de este giro, McDonald's se prepara para decir adiós a su mítica melodía. El famoso "para pa pa paa", que todos escuchamos y sabemos cómo suena gracias a la publicidad, cambia por completo para abrazar la inclusión de todos los ciudadanos.

La enseña ha aprovechado el Mes del Orgullo LGTBIQ+ para modificar una de sus marcas más reconocibles en el marco de una iniciativa que busca unir las voces de empleados, franquiciados, proveedores y colaboradores alrededor de la inclusión y diversidad.

La nueva versión de la melodía se puede escuchar en la página web de la compañía, que incluye una pieza audiovisual específica y producida profesionalmente. Además, se recogen las voces de los empleados que forman parte de los 630 restaurantes con los que opera en España, para reforzar el mensaje de que los restaurantes McDonald's son un lugar de inclusión donde se da la bienvenida a todas las identidades.

La directora de Impacto Corporativo de McDonald's, Paloma Cabral, ha defendido que esta campaña refleja "una cultura corporativa que permite a las personas mostrarse tal y como son y desarrollarse en un entorno seguro", un compromiso que comparte toda su red de profesionales.

Esta acción está incorporada en el Plan LGTBIQ+ de la multinacional, que fue presentado en 2024, con medidas en áreas como cultura organizativa, comunicación, acceso al empleo, condiciones laborales y formación. Además, incluye un protocolo específico para prevenir el acoso y apoyar procesos de reasignación de sexo, garantizando un entorno respetuoso y seguro.

Además, McDonald's también ha querido reflejar este compromiso con la elaboración de su III Plan de Igualdad, en el que recoge más de 57 medidas concretas, así como su adhesión a REDI, la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI. En 2025, la compañía ha sido reconocida como "Best Company For All Talent" por su liderazgo en diversidad.