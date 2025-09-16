Caos en Madrid: un detenido por amenazar con una explosión en plena Gran Vía

Caos en pleno centro de Madrid. La policía ha detenido a un hombre que se había atrincherado en la tercera planta de un edificio situado en la esquina de Gran Vía con la calle Montera, amenazando con la explosión de varias bombonas de butano.

El hombre fue localizado con los brazos completamente llenos de sangre y presentaba varias heridas por todo su cuerpo, de procedencia desconocida. Se había encerrado en el tercer piso del número 42 de la calle Montera, en pleno centro histórico de la capital.

Los agentes pudieron comprobar que en varias ocasiones gritó que iba a "matar a los vecinos" e incluso se asomó al balcón para lanzar varios objetos a la calle, incluyendo una bombona de gas, aunque no causó ningún herido por estos hechos.

La policía estableció un perímetro de seguridad en todo momento, especialmente cuando el hombre amenazó con saltar del balcón. Finalmente, su detención se produjo cuando comenzó a exhibir un mechero con el que pretendía hacer explotar una bombona de gas.

Hasta el lugar se desplazaron varias unidades de Policía y ambulancias, así como un negociador movilizado por parte de la Policía Nacional. Los hechos se han prolongado durante más de media hora y el atrincheramiento ha generado gran expectación entre viandantes y curiosos a ambos lados de la Gran Vía.

Por este motivo, se han podido presenciar escenas de caos en plena ciudad, con los agentes obligados a regular el tránsito y cierta sensación de pánico en muchos ciudadanos. Finalmente, todo finalizó cuando un agente empleó su pistola taser para inmovilizar al detenido.

Bajo investigación

Los hechos permanecen ahora bajo investigación. La Policía no ha revelado cuáles fueron las motivaciones o el estado del detenido. En todo caso, las primeras hipótesis apuntan a una persona con una patología de salud mental que podría haber sufrido algún tipo de desestabilización.

Ante el riesgo potencial que representaban los hechos, los agentes ordenaron cortar la boca de Metro de Madrid en Gran Vía más cercana a los hechos, con el objetivo de guardar precaución ante posibles incidentes. En todo caso, el suburbano ha mantenido su actividad normal en todo momento y la Policía Municipal de Madrid ha intervenido para regular el tráfico en Gran Vía.