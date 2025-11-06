Los Replicantes
La demócrata Nancy Pelosi anuncia su retirada de la política

La ex presidenta de la Cámara de Representantes se ha erigido como una de las caras más relevantes de la política estaodunidense.

La demócrata Nancy Pelosi anuncia su retirada de la política
Nancy Pelosi Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

06 Noviembre 2025 15:30 (hace 5 horas)

La congresista demócrata Nancy Pelosi ha anunciado su retirada. Figura clave en la administración del país norteamericano, su carrera le llevó a presidir la Cámara de Representantes y consolidarse como uno de los rostros más visibles en una carrera que se extiende durante cuatro décadas, dos de ellas en Washington.

Su hito como primera mujer en presidir la Cámara de Representantes la alzó como una figura clave en la política del país y su capacidad de romper techos de cristal. Su influencia ha sido notable, incluso cuando los demócratas se encontraban en los peores escenarios electorales.

Desde hacía tres años, mantenía un perfil bajo después de que el Partido Demócrata perdiera el control de la Cámara de Representantes tras la victoria de Donald Trump. Por este motivo, anunció que seguiría como diputada pero descartaba ya optar a cualquier otro tipo de liderazgo.

Un ataque familiar

Nancy Pelosi esgrimió en un primer momento la necesidad de dar pie a nuevas generaciones en la política. Pero en su progresiva retirada también podría haber influido el violento ataque que sufrió su esposo, Paul Pelosi, en octubre de 2022, que le envió al hospital con una fractura de cráneo.

En todo caso, se mantuvo en activo hasta ahora, con una clara oposición frontal a las políticas de Donald Trump, con quien se enfrentó desde las instituciones en su primera legislatura, y a quien ha criticado fervientemente en la segunda.

Su retirada de la política se produce a los 85 años y poco después de la victoria del candidato demócrata Zohran Mamdani, primer alcalde de Nueva York abiertamente musulmán y defensor de políticas situadas en el espectro más izquierdista del partido.

