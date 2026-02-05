Cambios en el Peñón de Gibraltar: nueva política de tránsito desde el 30 de marzo

Llegan cambios para el tránsito de ciudadanos en el territorio del Peñón de Gibraltar, actual colonia británica. Bruselas ha anunciado la puesta en marcha del nuevo Sistema de Entradas y Salidas (ESS, por sus siglas en inglés), que recoge información biométrica de ciudadanos que cruzan las fronteras de cualquier país de la Unión Europea.

Este sistema informático entró en funcionamiento el 12 de octubre de 2025 y, desde entonces, varios países europeos comenzaron su implantación en las fronteras exteriores de forma gradual.

Según aparece reflejado en el acuerdo de la Unión Europea, este nuevo sistema informático se deberá introducir plenamente en cada uno de los países fronterizos antes del 10 de abril de 2026.

El paso de Gibraltar se debe adaptar a unas nuevas normativas de tránsito Pexels

En cumplimiento de la norma europea, el Gobierno de España instalará un nuevo ESS en el paso fronterizo terrestre entre la Línea de la Concepción y Gibraltar. Su aplicación íntegra llegará desde el próximo 30 de marzo. El plazo se ha marcado para que España pueda cumplir con los plazos establecidos y permita la protección del tránsito diario de quienes se desplazan para trabajar, estudiar o visitar a familiares.

Nueva normativa de tránsito

De este modo, los ciudadanos de terceros países que accedan al espacio europeo por estancias cortas de hasta 90 días dejarán de necesitar el tradicional sello manual de los pasaportes cada vez que crucen por la frontera.

El nuevo mecanismo tiene acceso a todos los datos de los pasaportes, con la captura y registro de los movimientos de cada viajero. De este modo, se recoge la información biométrica de cada uno de ellos a través de una imagen facial y las huellas dactilares.

En el caso de los residentes en el Peñón, el Gobierno de Gibraltar ha anunciado su exclusión de estos controles para agilizar el paso de sus ciudadanos. Las autoridades españolas están advertidas para coordinar la retirada de parte de la infraestructura actual y su sustitución por soluciones provisionales para facilitar el tránsito de personas.

Con estas medidas, se busca evitar que los ciudadanos residentes pasen por el ESS y que, siguiendo estos procedimientos, deban entregar sus datos biométricos y se ralentice el paso por las fronteras.

Después del Brexit, cualquier ciudadano que atraviese la frontera con Gibraltar debe realizar un control de salida y entrada para el espacio Schengen. Alrededor de 15 millones de personas cruzan la frontera anualmente y muchos son desplazamientos por trabajo o estudios.

La meta ahora es agilizar estos tránsitos y lograr una buena prosperidad ambos lados de la frontera, adaptándose a la realidad de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que ha mermado su integración con el resto del Viejo Continente.