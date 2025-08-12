El botón a evitar en cajeros automáticos fuera de España: te puedes quedar sin dinero

Nos encontramos en una época de turismo. Muchos ciudadanos aprovechan estos meses para desconectar, abandonar la rutina y desplazarse fuera para romper con la rutina y, de paso, aprovechar las buenas temperaturas de estas fechas.

Algunos turistas pueden planificar con todo lujo de detalle sus desplazamientos, pero otros pueden optar por dejarse para el destino algo que, en todo caso, es crucial en todo momento. Se trata del dinero, con el que nos vamos a alimentar y disfrutar de las vacaciones.

El dinero en efectivo puede ser un gran salvavidas cuando las tarjetas de crédito fallan en el extranjero. Los turistas, sin embargo, deben ser especialmente cautelosos cuando retiran dinero fuera de España, sobre todo cuando ven una opción que parece muy útil en los cajeros automáticos.

Una trampa para turistas

Esta opción es cuando se presentan condiciones muy favorables para sacar dinero en otra moneda, lo que realmente supone una auténtica trampa para los turistas. La Conversión Dinámica de Divisas es una opción que da claridad para mostrar el importe exacto que se cobrará al sacar dinero, pero también existe mejores opciones.

Los expertos recomiendan extremar las precauciones en el extranjero para evitar estafas en cajeros automáticos Pixabay

Siempre debemos tener cuidado porque se pueden ocultar tarifas adicionales que solo serán visibles cuando se haya finalizado la transacción. Se aprovechan de que no nos encontramos en el país y es más complicado interponer reclamaciones por estos problemas.

Por esto, el director comercial del servicio de traslados de lujo SCS Chauffeurs, Hadleigh Diamond, recomienda retirar el dinero en moneda local, haciendo que el banco local y no el cajero automático se encargue de la conversación, garantizando condiciones más justas.

Otro truco es acudir solo a los cajeros automáticos de bancos establecidos en el país, en lugar de las máquinas colocadas estratégicamente en zonas turísticas o aeropuertos. Para enocntrarlos, una buena recomendación es escribir en Google Maps el texto 'Bank ATM'.

De este modo, habría que recurrir a entidades como CaixaBank, HSBC o INDG, entre otros, lo que permite retirar dinero en la moneda local a los turistas sin comisiones exageradamente altas y con mejores tipos de cambio. Lo mejor es tener paciencia, buscar bien la entidad y hacerlo el primer día para prevenir incidentes. También, sacar suficiente dinero para varios días y algún capricho o gasto extra, que permitirá pagar menos que sacar pequeñas cantidades de dinero.