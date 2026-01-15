Un avión procedente de Turquía aterriza en Barcelona por amenaza de explosión

Alerta en el aeropuerto de Barcelona-El Prat ante el aterrizaje de emergencia de un avión de la compañía Turkish Airlines, procedente de Turquía, tras recibir una amenaza de explosivo a bordo.

El aparato tenía previsto aterrizar en Barcelona esta mañana tras haber salido de Estambul a las 09:00 horas. Se ha tenido que activar el protocolo de emergencia tras recibir avisos de explosivos en el aparato.

Los técnicos de emergencias se han visto obligados a desalojar a todo el pasaje con rapidez y se ha procedido después a realizar todas las comprobaciones pertinentes dentro del avión, un Airbus A321.

"Las Fuerzas de Seguridad evalúan la situación"

El avión ha aterrizado de emergencia, concretamente el vuelo 1853 de Turkish Airlines. Según ha comunicado Aena, el gestor aeroportuario español, se ha producido por "una amenaza que ha activado los protocolos".

Ante la gravedad de este aviso y con el objetivo de extremar las precauciones, ya se ha desalojado a todo el pasaje y ahora las Fuerzas de Seguridad han iniciado una investigación para esclarecer todo lo ocurrido.