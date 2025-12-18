Los Replicantes
Buscar

Noticias

Asesinan a tiros al investigador científico Nuno Loureiro

El científico Nuno Loureiro estaba desarrollando una herramienta para crear energía limpia y completamente ilimitada.

Asesinan a tiros al investigador científico Nuno Loureiro
El científico Nuno Loureiro Foto: MIT
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

18 Diciembre 2025 17:12 (hace 8 horas)

El profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Nuno Loureiro, una de las figuras más reconocidas en investigación en física en materia relacionada con energías limpias e inagotables, física de plasmas y fusión nuclear, ha sido brutalmente asesinato en Boston (Estados Unidos).

Vídeos Los Replicantes

El físico fue localizado en su vivienda después de que los vecinos alertaran de varios disparos. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencias y su traslado al hospital de Boston, falleció pocas horas después ante la gravedad de las heridas que sufría. Había recibido tres disparos.

El científico Nuno Loureiro ha sido asesinado en su vivienda
El científico Nuno Loureiro ha sido asesinado en su vivienda MIT

Las autoridades de Massachusetts buscan ahora a las personas implicadas en el asesinato. Se ha abierto una causa por homicidio, que coincide con el quinto día de la búsqueda del autor de un tiroteo en la Universidad Brown, en Rhode Island, que dejó dos muertos y ocho heridos. Dicho autor tampoco ha sido todavía detenido y, según la policía, no hay relación entre ambos casos.

Una investigación científica

Nuno Loureiro era director del PSFC, que reúne a más de 250 investigadores, ingenieros y estudiantes. Entre los proyectos, Loureiro lideraba el desarrollo de tecnologías destinadas a reproducir en la Tierra la energía que alimenta al Sol, para lograr la generación de energía eléctrica limpia, sin emisiones e ilimitada.

Las investigaciones de Loureiro también ayudaron a avanzar en la comprensión sobre el comportamiento del plasma, incluyendo la turbulencia, así como descubrió la física detrás de fenómenos atmosféricos como las erupciones solares.

El jefe del Departamento de Física, Deepto Chakrabarty, ha destacado el trabajo reciente de Loureiro, que estaba enfocado en algoritmos de computación cuántica para simulaciones de física de plasma, que consideró "emocionante".

Además, tuvo un papel relevante su trabajo en la dinámica de plasmas magentizados, un estado fundamental de la materia con aplicaciones tanto en la fusión nuclear como en diferentes fenómenos astrofísicos. Por entonces analizó procesos esenciales como la reconexión magnética, mecanismos de generación y amplificación de campos magnéticos, el confinamiento de plasma en dispositivos de fusión y el comportamiento turbulento en sistemas fuertemente magnetizados.

Nuno Loureiro procedía de Portugal, estaba casado y tenía tres hijos. Se había erigido como una gran figura en el ámbito científico. En mayo de 2024 se alzó como director del Plasma Science and Fusion Center (PSFC) del MIT, uno de los centros de investigación más influyentes en el mundo en física de plasmas y energía de fusión. En 2015 recibió el premio Thomas H. Stix por sus destacadas contribuciones iniciales a la investigación en física del plasma.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Contenidos que te pueden interesar
Muere un hombre tras diagnosticarle neumonía en vez de infarto en un hospital de Valencia

Muere un hombre tras diagnosticarle neumonía en vez de infarto en un hospital de Valencia

Condenada por degollar brutalmente a su bebé tras el parto en Valencia

Condenada por degollar brutalmente a su bebé tras el parto en Valencia

La brutal revelación de una experta en hipotecas: "Vas a ser una miseria toda la vida"

La brutal revelación de una experta en hipotecas: "Vas a ser una miseria toda la vida"

Adiós Miss Finlandia: le retiran el título por este gesto y la ultraderecha aplaude

Adiós Miss Finlandia: le retiran el título por este gesto y la ultraderecha aplaude

Asesinan a tiros al investigador científico Nuno Loureiro

Asesinan a tiros al investigador científico Nuno Loureiro

Sale a la luz la reforma de la plaza Jacinto Benavente de Madrid: su nuevo aspecto

Sale a la luz la reforma de la plaza Jacinto Benavente de Madrid: su nuevo aspecto

Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: "Rompo este silencio tan desagradable"

Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: "Rompo este silencio tan desagradable"

Julia Medina y María León: "Para nosotras, el Benidorm Fest ya es un sueño cumplido"

Julia Medina y María León: "Para nosotras, el Benidorm Fest ya es un sueño cumplido"