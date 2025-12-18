Asesinan a tiros al investigador científico Nuno Loureiro

El profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Nuno Loureiro, una de las figuras más reconocidas en investigación en física en materia relacionada con energías limpias e inagotables, física de plasmas y fusión nuclear, ha sido brutalmente asesinato en Boston (Estados Unidos).

El físico fue localizado en su vivienda después de que los vecinos alertaran de varios disparos. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencias y su traslado al hospital de Boston, falleció pocas horas después ante la gravedad de las heridas que sufría. Había recibido tres disparos.

El científico Nuno Loureiro ha sido asesinado en su vivienda MIT

Las autoridades de Massachusetts buscan ahora a las personas implicadas en el asesinato. Se ha abierto una causa por homicidio, que coincide con el quinto día de la búsqueda del autor de un tiroteo en la Universidad Brown, en Rhode Island, que dejó dos muertos y ocho heridos. Dicho autor tampoco ha sido todavía detenido y, según la policía, no hay relación entre ambos casos.

Una investigación científica

Nuno Loureiro era director del PSFC, que reúne a más de 250 investigadores, ingenieros y estudiantes. Entre los proyectos, Loureiro lideraba el desarrollo de tecnologías destinadas a reproducir en la Tierra la energía que alimenta al Sol, para lograr la generación de energía eléctrica limpia, sin emisiones e ilimitada.

Las investigaciones de Loureiro también ayudaron a avanzar en la comprensión sobre el comportamiento del plasma, incluyendo la turbulencia, así como descubrió la física detrás de fenómenos atmosféricos como las erupciones solares.

El jefe del Departamento de Física, Deepto Chakrabarty, ha destacado el trabajo reciente de Loureiro, que estaba enfocado en algoritmos de computación cuántica para simulaciones de física de plasma, que consideró "emocionante".

Además, tuvo un papel relevante su trabajo en la dinámica de plasmas magentizados, un estado fundamental de la materia con aplicaciones tanto en la fusión nuclear como en diferentes fenómenos astrofísicos. Por entonces analizó procesos esenciales como la reconexión magnética, mecanismos de generación y amplificación de campos magnéticos, el confinamiento de plasma en dispositivos de fusión y el comportamiento turbulento en sistemas fuertemente magnetizados.

Nuno Loureiro procedía de Portugal, estaba casado y tenía tres hijos. Se había erigido como una gran figura en el ámbito científico. En mayo de 2024 se alzó como director del Plasma Science and Fusion Center (PSFC) del MIT, uno de los centros de investigación más influyentes en el mundo en física de plasmas y energía de fusión. En 2015 recibió el premio Thomas H. Stix por sus destacadas contribuciones iniciales a la investigación en física del plasma.