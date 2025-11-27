Los Replicantes
Asesinan a tiros a la cantante e influencer De la Rosa a los 22 años

Los seguidores de la popular cantante se han mostrado completamente conmocionados en redes sociales.

La cantante e influencer De la Rosa Foto: Instagram @delarosaaaa
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

27 Noviembre 2025 17:44 (hace 11 horas)

Luto en las redes sociales. La influencer y cantante María de la Rosa, conocida en redes sociales como De la Rosa, ha sido brutalmente asesinada durante la madrugada del pasado sábado, 22 de noviembre, durante un tiroteo en el barrio de Northridge, en Los Ángeles (EEUU), según recoge Los Angeles Times. De la Rosa tan solo tenía 22 años.

La Policía de Los Ángeles (LAPD) ha asegurado, citando a varios testigos, que varias personas estaban dentro de un vehículo aparcado en la zona, cuando repentinamente dos hombres se aproximaron y empezaron a disparar. De la Rosa fue trasladada a un hospital, en el que acabó falleciendo.

La cantante e influencer De la Rosa ha sido asesinada con 22 años Instagram @delarosaaaa

Por el momento no han trascendido datos sobre los autores del tiroteo. El medio estadounidense TMZ ha afirmado que las balas también llegaron a otras dos personas en el interior del coche, que también se encuentran en estado crítico.

Reciente estreno

De la Rosa había estrenado en agosto su primer sencillo, 'No me llames'. En su última publicación en la red social Instagram, donde cuenta con más de 40.000 seguidores, aparece con una guitarra en un estudio de grabación con el comentario "ocupada cocinando en el stu", con lo que quería avanzar su nuevo tema.

La joven contaba con una prometedora carrera y toda una vida por delante, que finalmente ha terminado con tan solo 22 años. Un brutal tiroteo ha provocado su muerte y sus seguidores se han mostrado conmocionados por la noticia.

