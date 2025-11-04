Los Replicantes
Asesinan de un disparo a la popular influencer Bárbara Borges a los 28 años

El repentino asesinato de la joven influencer Bárbara Borges ha generado conmoción en el ámbito de las redes sociales.

La influencer Bárbara Borges Foto: Instagram @babborges
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

04 Noviembre 2025 13:17 (hace 8 horas)

Luto en el mundo de las redes sociales por la trágica muerte de la popular influencer Bárbara Borges a los 28 años en Rio de Janeiro (Brasil). La joven creadora de contenido estaba desplazándose en un taxi por una de las calles principales de la ciudad cuando, repentinamente, fue víctima de un tiroteo entre bandas rivales.

La joven influencer recibió el impacto de una bala perdida en la cabeza. El disparo fue mortal y terminó con su vida cuando viajaba en la calle Linha Amarela. La víctima fue trasladada al Hospital Geral de Bonsucesso, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El taxista que trasladaba a la joven influencer ha declarado, según recoge The Sun, que la joven "intentaba respirar" tras haber recibido el impacto de una bala y reconoció que entonces se mostraba "desesperado".

"Oí un estallido, así que avancé un poco más y le dije que se agachara. Incluso abrí el coche, pero enseguida vi que le habían disparado", ha relatado el conductor. "Más adelante vi un coche de policía y me guiaron hasta el hospital. Se oyeron muchos disparos, sentí como si hubieran lanzado una bomba contra mi coche", ha explicado.

"Cuida de quienes te aman"

La muerte de la influencer Bárbara Borges se produce después de haber publicado un post en Instagram, donde cuenta con casi 20.000 seguidores, que ha cobrado especial importancia después de su repentino fallecimiento.

"Cuida de quienes te aman. Cuida de quienes te escuchan, de quienes te esperan y de quienes te desean lo mejor. No descuides lo esencial. Lo que tiene precio, lo recuperamos. Las cosas que perdemos, las recuperamos, pero las personas no. Lo que tiene un valor, cuando desaparece, se lleva una parte de nosotros con él. Créeme, es demasiado caro perder lo que no tiene precio", decía el último post que publico la joven antes de su muerte.

