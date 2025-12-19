Asesinan brutalmente a la influencer Maria Katiane a los 25 años

Conmoción en las redes sociales. La popular influencer Maria Katiane Gomes da Silva ha sido asesinada a los 25 años después de caer desde el balcón de su apartamento, situado en un décimo piso, en Sao Paulo (Brasil).

La policía ha detenido dos días después del suceso a su pareja, Alex Leandro Bispo dos Santos, como presunto autor del crimen. Silva fue encontrada muerta el 29 de noviembre ante su edificio de viviendas, mientras que Bispo dos Santos, de 40 años, sostenía su cuerpo.

La policía mantiene abierta una investigación por la muerte de la influencer Maria Katiane Gomes da Silva Instagram @katiane.gomes14

Durante su conversación con los agentes, el ahora detenido alegó que Silva se había suicidado después de una discusión. Dadas las circunstancias, la policía dio inicialmente por sospechosa la muerte y su pareja fue detenida solo diez días después por su presunta implicación en el asesinato.

Pruebas

Las autoridades lograron acceso a las cámaras de vigilancia, en concreto las imágenes del día en que falleció la víctima. Esas imágenes muestran a Santos golpeándola en el aparcamiento. La pareja también fue capturada discutiendo en un ascensor, donde él tomó su cuello y fue visto arrastrándola violentamente hacia el exterior.

Tras el altercado, Santos volvió al ascensor y después se desplomó con la cabeza entre las manos. Posteriormente, los vecinos del inmueble llamaron a la policía para informar de que habían escuchado gritos y un fuerte golpe.

Después de la muerte de la víctima, la policía inició una investigación, ya que sospecharon que el acusado arrojó a su esposa desde el balcón. El detenido ahora se encuentra bajo custodia temporal hasta esclarecer su grado de implicación en el caso.

Silva contaba con más de 6.000 seguidores en Instagram y compartía frecuentemente contenido sobre su vida, así como estilo de vida y maquillaje. Nacida en el distrito rural de Cratéus (Brasil), trabajó en un restaurante y supermercado antes de mudarse finalmente a Sao Paulo y conocer a su marido.