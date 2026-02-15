Los Replicantes
Madrid se prepara para el Año Nuevo Chino 2026: programa y fechas en Usera

Madrid da la bienvenida al Año del Caballo de Fuego con un programa hasta el 5 de marzo, con desfiles, China Taste y planes en Usera.

Año Nuevo Chino en Usera Madrid Foto: Ayto
15 Febrero 2026 09:30 (hace 2 horas)

La celebración del Año Nuevo Chino 2026 se consolida como una de las grandes citas culturales del invierno en la capital. Dedicada al Año del Caballo de Fuego, la programación se despliega durante semanas con Usera como epicentro, aunque con propuestas repartidas entre instituciones culturales, sedes académicas y grandes espacios musicales.

El éxito de la convocatoria radica en la colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, asociaciones chinas, colegios del distrito y colectivos ciudadanos. Además, durante semanas, el distrito contará con decoración temática, un mercadillo tradicional, y el "Muro de los deseos" en la Junta Municipal.

Un programa largo que culmina con el Año Nuevo lunar

Aunque el Año Nuevo chino comienza el 17 de febrero de 2026, Madrid adelanta la agenda con actividades desde mediados de enero y la extiende hasta principios de marzo. En el distrito de Usera, por ejemplo, el Ayuntamiento agrupa actos y talleres que se prolongan hasta el 5 de marzo, con propuestas en centros culturales y espacios municipales.

Parque de Pradolongo, escenario del gran desfile

Uno de los momentos más multitudinarios será el gran desfile, que este año cambia de ubicación y se celebrará el 22 de febrero en el Parque de Pradolongo. Se prevé la participación de más de mil personas.

Gastronomía: China Taste 2026

La dimensión culinaria vuelve a ser una de las palancas principales de la celebración con China Taste, unas jornadas gastronómicas que se desarrollan del 1 de febrero al 3 de marzo. La edición de 2026 reúne 24 restaurantes con menús o platos especiales vinculados al Año del Caballo y se acompaña de showcookings en el marco de FITUR y acciones culinarias en Madrid Fusión.

Oferta cultural, académica y musical

La programación no se limita al ocio de calle y suma la divulgación cultural y artística:

  • Gala del Año Nuevo Chino (27 de febrero): se celebrará en la Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Filología), con un formato de espectáculo que combina disciplinas escénicas.
  • Talleres y tradiciones: el Instituto Confucio de Madrid incluye actividades ligadas al calendario festivo, como talleres asociados al Festival de los Faroles (3 de marzo).
  • Música: el Auditorio Nacional de Música acoge un concierto de Año Nuevo Chino dentro de su programación.

    • Deporte y bienestar

    El calendario incorpora también propuestas de actividad física y bienestar:

  • Carrera de la Primavera (1 de marzo): una prueba popular con distancias de 5, 8 y 16 km, integrada en el programa de actividades vinculadas a la festividad.
  • Talleres de meditación: se han programado sesiones en el Centro Cultural de Usera como parte de la agenda paralela.

