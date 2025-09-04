Alerta sanitaria: retiran este popular gel del supermercado contaminado con bacterias

Alerta sanitaria en España. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada del mercado de varios lotes del gel de ducha Kneipp Litsea Cubeba Limón. El organismo ha detectado la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia en su composición.

La presencia de la bacteria Burkholderia cepacia ha motivado esta orden inmediata. Este microorganismo puede provocar infecciones en personas con problemas de salud previos o con el sistema inmunológico debilitado, por lo que se recomienda evitar su uso en todo momento.

Los lotes afectados se corresponden con los números 2506918, 2506917 y 2506919 , comercializados en envases de 200 mililitros. El responsable de poner este producto en el mercado, distribuido en España en farmacias, parafarmacias, perfumerías e internet, es la empresa Kneipp GmbH, originaria de Alemania, según explica Facua en un comunicado.

Retirado del mercado: se pide evitar su uso

La empresa ya ha iniciado la retirada del producto afectado por esta alerta sanitaria de todos los puntos de venta, así como está trabajando para recuperar todas las unidades afectadas que hayan adquirido los usuarios. Por este motivo, se recomienda evitar su uso en todo momento.

La Aemps ha comunicado esta alerta sanitaria y las medidas adoptadas a las autoridades sanitarias de todas las comunidades autónomas, encargadas de llevar a cabo estas medidas en sus territorios correspondientes, así como de su difusión.

Ante la gravedad de esta alerta sanitaria, que se extiende a toda la población, se recomienda que todos los usuarios que puedan tener en su vivienda el gel de ducha Kneipp Litsea Cubeba Limón de alguno de los lotes afectados dejen de utilizarlo. En estos casos, pueden acudir al establecimiento donde lo adquirieron para su devolución.