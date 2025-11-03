Los Replicantes
Alerta de la OCU: denuncia la venta de productos potencialmente peligrosos en Shein y Temu

El análisis realizado por varias asociaciones de consumidores ha llevado a la retirada de multitud de productos de las plataformas.

Shein y Temu Foto: Shein | Temu (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

03 Noviembre 2025 15:30 (hace 10 horas)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una alerta ante la venta de productos cuya seguridad se encuentra en duda en las populares plataformas digitales Shein y Temu. El estudio, coordinado por el grupo internacional ICRT y en colaboración con asociaciones de consumidores de Alemania, Bélgica, Dinamarca y Francia, ha detectado multitud de incumplimientos de la normativa comunitaria en artículos de bajo coste en estas plataformas.

El estudio ha analizado 162 artículos y ha detectado irregularidades en 112 de ellos. Se trata del 73% de los adquiridos a través de Shein y del 65% a través de Temu. Más de una cuarta parte de ellos fueron catalogados como potencialmente peligrosos.

La investigación incluyó pruebas de seguridad eléctrica, mecánica, química y análisis de etiquetado y se realizó con productos comprados al azar, tal y como haría cualquier consumidor, sin buscar deliberadamente aquellos artículos considerados sospechosos.

La OCU destaca que las plataformas retiraron con rapidez los productos defectuosos tras la denuncia de las asociaciones de consumidores, en cumplimiento de la nueva Ley de Servicios Digitales. Sin embargo, critica que no se actuó del mismo modo cuando se trataba de reclamaciones por parte de los consumidores particulares. "Las gangas pueden salir muy caras", sentencia la OCU.

Artículos de riesgo en Temu y Shein: cuáles aparecen señalados

El estudio incluyó categorías de producto con resultados alarmantes. Por ejemplo, solo 2 de 54 cargadores analizados cumplían con los requisitos eléctricos de la Unión Europea. La mayoría presentaba problemas diversos, como roturas fáciles, patillas que se doblan en exceso o fallos en las pruebas de caída. Además, se encontraron problemas de etiquetado y 14 dispositivos alcanzaron temperaturas de 88ºC, superando el límite legal de 77ºC establecido en la Directiva de Baja Tensión, que puede derivar en incendios.

La OCU denuncia la venta de productos potencialmente peligrosos en Shein y Temu Pexels

Además, se analizaron 54 juguetes destinados a niños menores de tres años. La mayoría presentaba algún tipo de deficiencia. Entre otras, ausencia de advertencias, que también podían ser engañosas. También, piezas pequeñas desprendibles que podían ser ingeridas y exceso de sustancias nocivas. Destaca el caso de unos pañuelos vendidos en Temu como juguetes con presencia de formaldehído, potencial alérgeno, así como unas pelotas sonoras de Shein que podían alcanzar picos de 115 decibelios.

Pero el hallazgo más preocupante fue la presencia de cadmio en cantidades que superaban hasta en 8.500 veces el límite permitido, según el reglamento REACH en tres de los 54 collares metálicos analizados, los tres vendidos en Shein. El cadmio, que está clasificado como carcinógeno, representa un grave peligro si el colgante se introduce en la boca.

La respuesta de Shein

Ante el revuelo causado, Shein ha asegurado que todos los productos analizados fueron ofertados por vendedores independientes en su plataforma. Además, la plataforma defiende que activó todos los protocolos para su retirada en cuanto trascendieron los resultados y que dos de ellos ya habían sido eliminados previamente en aplicación de sus propios controles.

La multinacional también expresa que sus propios análisis detectaron que la mitad de los artículos señalados cumplían con los estándares, a pesar del estudio realizado por un laboratorio con acreditación internacional.

Por estos motivos, la plataforma digital ha anunciado su disposición a colaborar con las agencias de consumidores implicadas en la denuncia para analizar pormenorizadamente los desacuerdos en los resultados.

